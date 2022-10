Büszkék vagyunk arra, hogy a magyar szabadságharcokat vérrel írták, és a magyar nép bebizonyította, hogy a szabadságért akár az életüket is hajlandóak feláldozni fiai és leányai – jelentette ki Lomnici Zoltán, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége tiszteletbeli elnöke a szervezet tegnapi, a budapesti Corvin közben megtartott ünnepségén.

Ugyanakkor forradalmaink és szabadságharcaink azt is megtanították számunkra, hogy csak magunkra számíthatunk a szabadságért folytatott küzdelemben – közölte a szónok a forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából megtartott megemlékezésen. Ezért a magyarság számára különösen fontos az összetartás, az összetartozás érzésének erősítése – tette hozzá. Mint elmondta: az 1956-os forradalom és szabadságharc felemelte a magyar nép fejét, megmutatta, hogy lehetséges a szabad Magyarország megteremtése. Ezért különös hálával kell gondolnunk azokra, akik életüket áldozták a szabadságért. Az összetartozás szükségességét az is mutatja: a forradalom hősei hiába reménykedtek abban, hogy az Egyesült Államok és a nyugat-európai államok segítséget nyújtanak számukra a szovjet elnyomókkal folytatott küzdelemben. Ugyanis a nyugati hatalmak magunkra hagytak – mondta beszédében Lomnici Zoltán, aki megemlékezett a forradalom utáni megtorlásban kivégzett 250 szabadságharcosról is.

Csigás Zoltán, a világszövetség elnöke hangsúlyozta, hogy a forradalom nyomán a pártállam által hátrahagyott űrt rögtön kitöltötte a magyar nép a Munkástanácsok és a Forradalmi Bizottságok létrehozásával, vagyis ’56 a rend forradalma volt.

A rendezvény végén elismeréseket és kitüntetéseket adtak át, és megkoszorúzták a forradalom hőseinek a Corvin közben álló emléktábláját.