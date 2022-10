A megyei kórház Sank­ta Maria Műveseállomását 1997 októberében nyitották meg a németországi Erika és Robert Kern által működtetett Rumänienhilfe Alapítvány támogatásával. A mifelénk újnak számító kezelési eljárást meg kellett tanulni, a gépeket beüzemelni és karbantartani, de legfőképpen azt elfogadtatni a betegekkel, hogy heti két-három alkalommal géphez lesznek kötve néhány órányit, de ez javukra szolgál akkor is, ha ez kezdetben, amíg a szervezetük megszokja, igen kellemetlen. Az egész csapat együtt dolgozott és tanult, a technikusok rendkívül értékes munkát végeztek, és beindult a gépezet, huszonöt éve folyamatos a hemodialízis Sepsiszentgyörgyön.

Bővíteni kellett

Röviden ez a történet, de ahhoz, hogy az elmúlt tíz-tizenöt évben kétszeresére növekedett a veseszűrésben részesíthető páciensek száma a megyében, szükség volt a bővítésre, ami egy magánberuházás révén valósult meg. A németországi B. Braun Avitum cég tette lehetővé egy korszerű vesebeteg-ellátó központ létrehozását, amely 2010-ben kezdte meg működését Sepsiszentgyörgyön a Gödri Ferenc utcában. Itt és a megyei kórház vesebeteg-ellátó részlegén az érintett betegek megkapják a tájékoztatást kezelésük lehetőségeit illetően, rendelkezésre állnak a a hemodialízishez szükséges korszerű műszaki felszerelések, illetve minden szükséges kellék a hasba épített kanülön keresztül történő peritoneális dialízisre. Segítik a betegeket a transzplantáció felé vezető úton, biztosítják az utógondozást, és ami az utóbbi években a leginkább eredményt hozott: az országos kiemelt megelőzési program részeként, az egészségbiztosítási rendszeren keresztül biztosítják azt a megelőző kezelést, mely késlelteti, hogy az illető dialízisre szoruljon.

Dr. Ivácson Zsófia részletekbe menően beszélt ezekről, és a hozzá forduló betegeket is minden apró lépésről tájékoztatja, mert hiszi, ha a beteg és a családja, valamint a közelebbi és távolabbi hozzátartozók, barátok megértik, mivel kell szembesülnie akár élete végéig is a vesebetegnek, ezt az érintett is könnyebben elfogadja és együttműködik a kezelés során. Ez csapatmunka, mindenki fontos, aki a beteg érdekében bármit is tesz, orvos, asszisztens, ápoló, takarító, adminisztratív személyzet, olyan ez a közösség, mint egy nagy család – mondta Ivácson doktornő. Jelenleg dr. Péli Kinga nefrológussal ketten végzik a szakorvosi munkát, de ahhoz, hogy a három váltást le tudják födni, szerződéses alapon bedolgozik dr. Blényesi Olga és dr. Cătălin Costache, mindketten aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvosok.

A megyei kórház vesebeteg-ellátó részlegével szoros együttműködésben dolgoznak. Az új betegeknél a kórházban állítják be a kezelést, majd a dialízis megkezdése és begyakorlása után akkor engedhető haza a beteg, ha már önellátó és nem igényel huszonnégy órás állandó felügyeletet és kezelést – mondta Ivácson doktornő. A pácienst ezután veszi át a B. Braun klinika, ahol hétfőtől szombatig, heti hat napon át reggel hét órától éjfélig három váltásban működnek a gépek. A koronavírus-járvány alatt hajnali négyig is kezeltek, a fertőzött betegeket külön járművel szállították, elkülönített helyiségben, külön személyzet látta el őket, hiszen lehetetlen volt, hogy leálljanak.



Együtt a kórházzal

A német tulajdonban lévő sepsiszentgyörgyi dialízisközpont az egészségbiztosítási pénztárral kötött szerződés alapján működik, a kezelések a páciens számára ingyenesek, és a megyei kórház járóbeteg-szakrendelőjében, illetve dr. Ivácson Zsófia magánrendelőjében is felírhatóak a még nem dializált vesebetegek gyógyszeres kezeléséhez elengedhetetlen orvosságok, szintén állami finanszírozással. Jelenleg száz körüli a dialízisre szoruló, vérszűrési eljárásban részesülők száma a B. Braun Avitum központban, ez attól függ, a megyei kórházból milyen időszakban, mennyi időre és hányan érkeznek kezelésre.

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház dr. Szígyártó Ernő szakorvos vezette vesebeteg-ellátó részlegén nyolc ágy áll rendelkezésre, naponta hat-hét dialízist végeznek. A veseelégtelenségben szenvedőknek itt állítják be a hosszú távú kezelést, de itt vizsgálják ki és látják el azokat a vesebetegeket is, akik nem szorulnak dialízisre. Havonta átlagban harminc-harmincöt beutalás történik erre a részlegre, a bennfekvés ideje a páciens állapotától függően néhány naptól néhány hétig is terjedhet – mondta lapunknak dr. Szígyártó Ernő, aki a gyermeknevelési szabadságon lévő dr. Benedek Etelka visszatéréséig egyedüli nefrológusként, tíz asszisztens és öt ápoló segítségével látja el a betegeket. A vesebántalmak gyakran társulnak más betegségekkel. Ha ilyen kórképpel utalják be a pácienst a kórház egy másik osztályára, a dialízis akkor sem maradhat ki, ilyenkor ezeket a betegeket is Szígyártó doktor részlegén fogadják.

Csapatmunka

Az elmúlt huszonöt évben nagyon sokan tettek azért, hogy a vesebetegek ellátása zökkenőmentes legyen, több szakterület orvosai vettek részt abban, hogy ezeknek a pácienseknek a társbetegségeit, a szövődményeket kezeljék, enyhítsék. Szoros együttműködéssel sikerült hosszú távon, éveken, évtizedeken át fenntartani az élhető, gyakran az aktív életmódot is lehetővé tevő állapotot olyanoknál, akik korábban nem remélhettek normális hétköznapokat. Néhai dr. Várhelyi Etele belgyógyász a kezdeteknél bábáskodott, de az alapcsapatnak tíz évig munkatársa volt dr. Flórián István és Flórián Zsuzsanna, a már említett dr. Blényesi Olga, dr. Cătălin Costache és dr. Nagy Réka, a fertőző betegségek szakorvosa, dr. Benedek Etelka és dr. Péli Kinga már egyetemista korukban csatlakoztak a csapathoz – emelte ki Ivácson Zsófia. Azok az asszisztensek, akikkel egyszerre tanulták az új kezelési módot és mindvégig kitartottak, magas szakmai tudásukkal és hozzáállásukkal szintén alaptagjai a csapatnak, de a technikusok szerepe is rendkívüli ebben a munkában – hangsúlyozta a doktornő. Blényesi István és Miklós Csaba már nyugdíjba vonult, Dundler Attila még dolgozik, ők hárman szerelték fel és helyezték üzembe az első műszaki berendezéseket, és követték azok működését, javítását azután is.

Fontos, hogy a betegek időben szakorvoshoz kerüljenek, és eldőljön, mi a legmegfelelőbb kezelési mód számukra. A B. Braun cég mindent megad, amire szükség van, az orvosokon múlik, hogy éljenek a lehetőséggel és mindenkin segítsenek. Fontos lenne, ahol mód van rá, hogy az orvosok mérsékeljék a gyógyszerfelírást, a lakosság pedig az egészséges táplálkozással és életmóddal, az egészségmegőrzés szempontjából fontos lépések megtételével járulhat hozzá, hogy minél kevesebb legyen a vesebeteg ember – véli dr. Ivácson Zsófia.