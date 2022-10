Zajlik a hetedik DbutanT Fesztivál

Ebben az évben újra a fiatal díszlettervezők vetélkedőjének ad otthont a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház – jelentette be Popa Anna Mária, a színház igazgatónője a DbutanT fesztivál idei kiadásának hétfő délutáni megnyitóján a főtéren. A fesztivál vezetője elmondta: ezúttal is társszervezőjük volt a Konstancai Állami Színház, így a vetélkedő első szakasza Konstancán zajlott szeptemberben olyan híres díszlettervezők irányításával, mint Jean-Guy Lecat (FR), Nic Ularu (RO, USA), Carmencita Brojboiu (RO) és Helmut Stürmer (DE, RO).

A fiatal színészek, rendezők, díszlettervezők, koreográfusok versenye után újraindították a sort, így a DbtutanT fesztivál hetedik kiadásán újra a díszlettervezők mutatkozhatnak be – mondta a megnyitón Popa Anna Mária, hangsúlyozva, hogy a második kört már a Konstancai Állami Színház partnerségében szervezték meg, és másodszor zajlott úgy a vetélkedő, hogy a Konstancán szervezett előzetes workshopnak csak az öt nyertese került be a Sepsiszentgyörgyön szervezett második fordulóba, ahol ezúttal előadásaik által versenyeznek. Eredetileg 21 fiatal alkotó nevezett be a Romániában először megszervezett konstancai DbutanT Nemzetközi Szcenográfiai Program elnevezésű rendezvényre, ahol mentoraik irányításával Ovidiu-ban dolgoztak. Az ott készült szabadtéri alkotások közül a Jean-Guy Lecat által koordinált munka Sepsiszentgyörgy főterén, a Helmut Stürmeré az Andrei Mureșanu Színház előtt látható, további két installáció pedig a Goethe Intézet által szervezett bukaresti rendezvényen van kiállítva, több más szervezet mellett ugyanis Németország kulturális intézete is partnere a fesztiválnak. A főtéri installáció mellett egy fotókiállítás is tanúskodik az Ovidiu-i alkotófolyamatról, melynek a másik része ugyancsak Bukarestben látható.

Hétfőn a Petra von Kant keserű könnyei című előadást láthatták a nézők (díszlettervező: Theodor Cristian), kedden a Brainstorm című előadást (Ana Maria Mănăilă), ma este a Black Box című előadás szerepel a fesztivál műsorán (Cosmin Stancu). Holnap a Leckék a szerelemről és az agyról című produkció (Ștefana Chelaru díszleteivel), pénteken pedig a Hogyan temettem el a bátyámat az aszfaltba című előadás látható a fesztivál versenyprogramjában (látvány: Daria Nicu). A rendezvény szombaton, a díjátadó gálával ér véget, az öt jelöltből két győztes lesz, akik díszlettervezői vagy díszlettervező-asszisztensi munkakörben dolgozhatnak a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színházban és a Konstancai Állami Színházban bemutatásra kerülő előadásokon. Az idei zsűri tagjai: Theodor-Cristian Popescu (rendező), Dragoș Mușoiu (rendező), Cristina Milea (díszlettervező), Maria Miu (díszlettervező) és Adrian Damian (díszlettervező, a DbutanT idei kiadásának kurátora és a zsűri elnöke).

A rendezvénynek része még egy tegnap megnyílt Maria Miu-jelmezkiállítás az Árkosi Kulturális Központban és az Élő szobrok című performance Diana Sav jelmezeivel, melyet pénteken 17 órától láthatnak az érdeklődők a főtéri kőszínpadnál.

A fesztivál megnyitóján Vargha Fruzsina alpolgármester is köszöntötte a jelenlévőket, örömét fejezve ki hogy rengeteg más esemény mellett is töretlen a szentgyörgyiek érdeklődése a kultúra iránt. Mint mondta idén azokról a színházi alkotókról lesz szó, akiket nem látunk a reflektorfényben, de a munkájuk nélkül sokkal szárazabb, nyersebb, színtelenebb volna mindaz, ami látható. Egy Szent György Napokhoz kötődő személyes élménye által hangsúlyozta: nem az a fontos hogy mennyit keres az ember, hanem, hogy szeresse a munkáját. Hozzátette: a DbutanT fesztiválon bemutatkozó fiatal alkotók kétségkívül szeretik azt, amit végeznek, ez a város pedig mindig örömmel látja vendégül az ilyen lelkes embereket.

Popa Anna Mária lapunknak elmondta, rendkívül hálás Adrian Damian díszlettervezőnek, hogy magára vállalta a szervezés szakmai részét, hogy Ovidiun olyan neves látványtervezőkkel dolgozhattak a fiatalok, akik Európa leghíresebb rendezőinek voltak a munkatársai. Emlékeztetett, hogy a sepsiszentgyörgyi rendezvény során a zsűri minden tagja tematikus mesterkurzust is tart, és ezekre, valamint az esténként 19 órától kezdődő előadásokra a belépés ingyenes. Előzetes feliratkozásra azonban szükség lehet, ugyanis a helyek száma korlátozott.