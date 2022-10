Heves tűz pusztított Ozsdolán

Heves tűz miatt riasztották kedd este a tűzoltókat Ozsdolára, az esetről nem sokkal 21 óra után érkezett bejelentés a 112-es sürgősségi hívószámon. Tolvaj Marius, a megyei sürgősségi felügyelőség szóvivője szerdán arról tájékoztatott, hogy egy tárolóként szolgáló, fából készült építmény gyulladt ki, a lángok pedig a szomszédos gazdaság csűrjére is átterjedtek.

Az oltásban több mint harminc tűzoltó vett részt, csapatokat küldtek a helyszínre Kézdivásárhelyről és Sepsiszentgyörgyről, továbbá az ozsdolai és gelencei önkéntes tűzoltók is a lángok megfékezésén dolgoztak. Együttes erőfeszítésük és hét órányi munka révén sikerült megmenteni a közeli lakóházakat, illetve meggátolni a lángok átterjedését egy közeli másik csűrre. A kár jelentős, a tároló és a csűr is leégett (mindkettő faépítmény volt), a lángok martalékává vált 2 tonna búza, 20 szalmabála, gumiabroncsok, gyúlékony folyadékok és más, a melléképületekben tárolt javak is. Tolvaj Marius ismertette, sem állatokban, sem emberéletben nem esett kár. A tűz okát egyelőre vizsgálják. (dvk)