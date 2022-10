Minigombásztábor Bálványoson

Október 13-án, csütörtök délután érkezett a csapat az Istvána Panzióba és ismerkedett a helyszínnel, sétáltak és gombásztak egyet a környéken. Este Kézdiszék népi gombászata címmel alulírott tartott vetített képes előadást.

14-én a Mohos és a Szent Anna-tó környékén mérte fel az itteni őszi gombavilágot a mintegy 30 gombászó. A gombakiállításról és a szedett gombák azonosításáról Zoltán Sándor, az egyesület titkára gondoskodott. Este újabb előadásra került sor. Ezt Botos Erika tartotta A gomba a táplálkozásban címmel, majd kisfilm következett az egyesület eddigi tanfolyamairól.

15-én három túrát is összehoztunk. Az egyik a Büdöshegy napja rendezvény keretében zajlott, együttműködtünk a Vinca Minorral Zoltán Sándor révén, aki előadást tartott és túrát vezetett egy gyermekcsoportnak. A táborozók egyik része a Mikes-fürdő környékén, egy másik a Gorgán völgyében szedett gombát, így száznál több fajt sikerült beazonosítani rövid idő alatt. Olyan gombafajhoz is volt szerencsénk, melyhez eddig még sosem. 1999 óta először most találtunk fodros trombitagombát. Este 20.15-től Borbáth Endre előadása következett Túra és technika címmel, aztán pedig az LKG elnöke vetített és beszélt az összetéveszthető gombákról.

Vasárnap nem bántuk volna, ha tovább tart a hasznos és kellemes szakmai és baráti összejövetel, ehhez a jó fogadtatás, támogatóink és a táborban készített finomságok, gombás ételek ugyancsak hozzájárultak.

Zsigmond Győző