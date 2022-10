Az EMNT vezetői szerint az egész Kárpát-medence magyarságát megrázta maga a döntés híre, amint az is, hogy rekordidő alatt le is fűrészelték a magyarság egyik legősibb történelmi szimbólumát, hogy helyére az ukrán állam kiscímerét helyezzék. A szervezet szerint a munkácsi Turul-emlékmű eszmei értékét, közösségmegtartó erejét jól érzékelteti az egyik kárpátaljai magyar által megfogalmazott párhuzam: olyan ez, mintha Kolozsvár főteréről távolították volna el Mátyás király szobrát. Az országos elnökség a leghatározottabban elítéli e magyarellenes és barbár cselekedetet, és a Turul-emlékmű azonnali visszaállítását követeli, ezzel együtt pedig szolidaritásunkról biztosítják munkácsi és kárpátaljai magyarokat, valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget és az Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetséget.

A közlemény további részében felhívják a figyelmet, hogy a mostani háború sújtotta helyzetben e megdöbbentő eset nem szolgálja a térség népeinek békés egymás mellett élését. Magyarország és vele együtt a többi, határon túli magyar közösség is példás összefogással segítette és segíti mind a mai napig Ukrajna bajba jutott népét, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. Hasonló módon járt el az EMNT is, és segítő tevékenységüket ma is folytatják. Megjegyzik továbbá hogy a szomszédsági viszonyrendszer normalizálása, a kárpátaljai magyar közösség elleni állami terror megszüntetése és e nemzeti közösség jogegyenlőségének szavatolása jól felfogott ukrán érdek is egyben. „Joggal elvárható, hogy a háború árnyékában végbemenő ukrán nemzeti öntudatra ébredés ne csapjon át szélsőséges sovinizmusba s az őshonos kárpátaljai magyarság elleni, mindennapos atrocitásokkal súlyosbított pszichológiai hadviselésbe. Az etnikai feszültségek szítása további konfliktusokhoz vezet, ami egyik félnek sem érdeke, ráadásul a súlyos véráldozatokat követelő ukrán ellenállás hitelének is kárára szolgál” – olvasható az állásfoglalásban.