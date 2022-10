Tűzkárosultak gondjai Kommandón

Azon a szomorú vasárnap dél­előttön éppen a sepsiszentgyörgyi Auto Crono Sport Klub által szervezett Winter Romania Historic Rally elnevezésű nemzetközi autóverseny zajlott a Kommandó és Papolc közötti behavazott erdei úton. A faluból nagyon sokan kimentek az út széléről nézni az öreg verdák versenyét. Nem sokkal 11 óra előtt megszólalt a falu szirénája. Mindenki felkapta a fejét, tudták, hogy valahol baj van. Hagytak csapot-papot, és amikor meglátták a felszálló füstöt, mindenki arrafelé sietett. A Fő utca 33. szám alatt, egy összeépített házakból álló soron, az Orbán László által bérelt lakásból törtek fel a lángok. Mivel a sorház pléhfödésű tetőszerkezetén a lángok nem tudtak átjutni, a tető alatt gyorsan átterjedt a sorház minden lakására a tűz.

A kommandói önkéntes tűzoltók hamar a helyszínre érkeztek, a hideg miatt azonban nehezen indultak el az önkormányzat szivattyúi, a hivatásos tűzoltók érkezéséig mindenki azzal próbálta oltani a tüzet, amivel épp tudta: vödrökkel, lapáttal, hóval. Három óra alatt sikerült a lángokat „elszigetelni”, egy erőgép segítségével a tetőről eltávolították a bádogot, hogy a tűzoltóknak könnyebb dolga legyen, gyorsabban menjen az oltás, amin akkorra már a helybéliek mellett sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, kovásznai és zágoni hivatásos és önkéntes tűzoltók is dolgoztak.

Példás összefogás a bajbajutottakért

A tűzeset hírére intézmények, önkormányzatok, civil és ifjúsági szervezetek, magánszemélyek és cégek, politikai és sportszervezetek nyújtottak gyorssegélyt a károsultaknak: meleg ruhákat, főtt ételt, szállást, de jelentős pénzbeli adomány is érkezett.

Még jóformán el sem oltották a tüzet, és az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete, a Magyar Ifjak Kézdiszékért, a Mikes Kelemen Ifjak, számos más ifjúsági szervezet és a Caritas is gyorssegélyt juttatott fel még aznap Kommandóra. A Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt küldöttsége éjfélkor érkezett alapélelmiszerekkel. A helyi közösség is példásan szerveződött, azonnal a károsultak segítségére siettek, mentették, ami menthető, és szállást ajánlottak számukra.

Amint a tűzvészről értesült, Ráduly István kormánymegbízott is azonnal Kommandóra látogatott, és a helyszínen intézkedett, technikai utasításokat adott, hogy minden károsultnak legyen átmeneti fedél a feje fölött. A prefektus annak idején a sajtónak nyilatkozva elmondta: „Sajnálattal láttam, hogy tizenkilenc ember gyakorlatilag mindenét elvesztette, de örömömre szolgált megtapasztalni az összefogást és szolidaritást, ahogy az emberek azonnal megmozdultak a károsultak megsegítésére.”

A megyei tanács is felkarolta a kommandói rászoruló családok támogatását. Ilyen hatalmas pusztításnál minden segítségre szükség van. Tekintettel arra, hogy a tűz áldozatainak nincs anyagi lehetőségük mindent a nulláról újjáépíteni, a megyei testület tagjai 32 ezer lejjel járultak hozzá az új otthonok megteremtéséhez. Az RMDSZ parlamenti képviselői is segítették a tűzkárosultakat. „Kommandón tartottunk kihelyezett frakcióülést ezekben a napokban, ahol arról döntöttünk, hogy az RMDSZ valamennyi képviselője és szenátora hozzájárul a tűzesetben kárt szenvedett családok megsegítéséhez. Ma reggel találkoztunk a családokkal, akiknek átadtuk a több tízezer lejes adományt. Az elmúlt héten egész Székelyföld, egész Erdély megmozdult, összefogott és osztozott a családok tragédiájában. Büszke vagyok a közösségünkre!” – írta január 28-án az RMDSZ közösségi oldalán Kelemen Hunor szövetségi elnök.

A magyar kormány is gyorssegélyt küldött Kommandóra, amelyet Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adott át a károsult családoknak. Ebben a felajánlásban többek között új paplanok, takarók, ruhaneműk, lábbelik, síkabát, sínadrág, folyékony szappan, fertőtlenítőszerek voltak.

A kovásznai FIKOSZ ifjúsági szervezet gyűjtést szervezett, a fiatalok több mint 200 zsák ruhanemű, takaró, párna, matrac, élelem, elektronikai eszközök, konyhai kiegészítők, ágyak, szekrények, székek, asztalok, kanapék, fotelek és kiságy mellett 3000 lej pénzbeli adományt adtak át a kárt szenvedett személyeknek. Egy adott pillanatban a raktárként használt kultúrotthonban annyi ruhanemű halmozódott fel, hogy az egész falut fel lehetett volna öltöztetni belőle.

További pénzbeli támogatást nyújtottak: Csernáton község (17 000 lej), Kézdiszentkereszt község (5200 lej), Nagypatak (10 000 lej), a sepsiszentgyörgyi OSK szurkolói (2781 lei) és még sokan mások. De nem csak magyarok, székelyek adakoztak. Bukarestből, a szomszédos Vrancea és Buzău megyéből is jelentős segítség érkezett.

Tervezés, építkezés, reménykedés

A tűzeset másnapján, január 24-én a kommandói önkormányzat helyi Katasztrófavédelmi Bizottsága azonnali ülésen hozott határozatot a kialakult helyzet kapcsán. Ugyanakkor felvették a kapcsolatot egy szakcéggel is a károk felmérése érdekében. Közben Kommandóra látogatott Cseke Attila fejlesztési miniszter is, aki azzal biztatta a helyieket, hogy mivel a leégett sorház önkormányzati területen található, megvan a lehetőség arra, hogy a központi kormányzat is segítséget nyújtson. Ez viszont, úgy tűnik, nem jött össze.

Mihelyt az idő engedte, eltakarították a tűz után maradt romokat, az üszkös gerendákat. Az akkori felmérés szerint mintegy 2,8 millió lejre lett volna szükség ahhoz, hogy a sorház pirosban felépülhessen téglából. Miután a tervek elkészültek, az építési engedélyek beszerzése érdekében Kocsis Béla polgármester számtalanszor megjárta a megyeközpont és Kommandó közötti utat. „Nem mondhatunk semmi rosszat a polgármesterről, hiszen annyi láttamozás, annyi papír kellett az építkezés elkezdéséhez, és ezeket mind ő szerezte be, úgyhogy ami tőle telhetett, mindent megtett az érdekünkben” – mondta Albu Ibolya, az egyik tűzkárosult család tagja.

Ennek ellenére bizonyos feszültség, bizalmatlanság érezhető a tűzkárosultak és a hatóságok közötti viszonyban. Dávid József, aki leégett lakásából öttagú családjával együtt kényszerült albérletbe, érdeklődésünkre elmondta: a tűzkárosult családok nevében másodmagával a prefektúrán és a megyei tanácsnál jártak, hogy megérdeklődjék, mi a helyzet az építkezéssel, hiszen az illetékesek azt ígérték: december 1-ig befejeződik a munka. „Megöntötték az alapot, aztán augusztus derekától szeptember végéig leállt az építkezés. Senki semmiről nem tájékoztatott, azt is hallottuk, hogy elfogyott a pénz, és egy kicsit pánikba estünk” – mondja Dávid József, aki elismeri, nem a legudvariasabban beszéltek a falu elöljáróival. „Maga mit csinált volna idegességében, hiszen nekem egy öttagú családról kell gondoskodnom, és havi 800 lejembe kerül az albérlet…” – mondta el, majd hozzátette: „Ha valakit megsértettem, megkövetem. Most már úgy tűnik, hogy minden rendben van, nemrég megérkezett a tégla, az építők felvették a munkát, a falak egy részét már felhúzták. Az önkormányzat nyolcvan köbméter fát biztosított számunkra, azt a gyárban kivágattuk, és vasárnap (október 16-án) közmunkában beraktuk az épületbe, hogy amikor szükség van rá, legyen ott. Az ígéret az volt, hogy a segélyadományokból felépítik az épületet pirosban, a belső kikészítés költségeit pedig minden lakástulajdonos maga állja. A fát is ingyen kaptuk, mi csak a kivágást fizettük, mindenki a lakásfelületének részaránya szerint. Csak már lenne tető alatt, mert akkor egy szobába be lehetne költözni, a többit apránként el lehet készíteni.”

A Máltai Szeretetszolgálattól megtudtuk, hogy a tűzkárosultak megsegítésére nyitott számlára ez idáig 310 000 lej adomány gyűlt össze. Ebből 30 000 lejt fizettek a tervezésre, 275 000 lejt pedig a munkálatokat kivitelező BICOM Kft.-nek, amelynek vezetője, Bicsok Zoltán érdeklődésünkre elmondta, hogy ez az összeg valószínűleg nem lesz elég az épület befejezésére, annál is inkább, hogy az építőanyag ára napról napra kúszik felfelé. „Kommandón a tél hamarabb szokott beköszönteni, de ha az időjárás engedi, és amíg a pénzből tart, dolgozunk” – mondta a vállalkozó.

„A megyei önkormányzat együttműködött a kommandói helyi tanáccsal, és minden technikai, adminisztratív és anyagi segítséget megadott annak érdekében, hogy az érintettek élete visszaálljon a normális mederbe” – tájékoztatott Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Kocsis Béla polgármestert már korábban kérdeztük az építkezés fejleményeiről, szűkszavúan most csak annyit mondott, hogy ami az ő hatáskörébe tartozott, azt elvégezte, és mivel az építkezés nem közpénzből történik, ezért ő nem tud nyilatkozni.

Tény, hogy most már folytatódik a munka, a kárvallottak pedig reménykednek, hogy előbb-utóbb tető kerül a fejük fölé.

Dr. Ráduly István prefektus a tűzeset után azonnal a helyszínre sietett, hogy operatív segítséget nyújtson a károsultaknak, és segítsen a helyi hatóságoknak. Megkeresésünkre elmondta: a megyei tanáccsal közösen már január 31-én igényeltek 2,63 millió lejt a kormány tartalékalapjából, de nem kaptak választ, ezért az összeget belefoglalták a megye összes települését és a megyei tanácsot is érintő, a helyi hatóságok költségvetését kiegészítő szeptemberi kormányhatározat-tervezetbe, ezen kívül októberben igényeltek egy 50 ezer lejes kiegészítést Kommandónak.