Dávid Péter harmadik alkalommal dolgozik együtt a sepsiszentgyörgyi bábtársulattal, korábban a Buták versenye és a Zsongás című darabokat rendezte a Cimboráknál. Lapunknak elmondta, ezúttal zenés szöveget keresett, így talált rá az Egyszer egy királyfi népkölteményre, melynek legismertebb változatát Bartók Béla Újszászon gyűjtötte, és amely nagyon sok tájegységen jól ismert. „Megpróbáltuk ezt az anyagot összegyúrni úgy, hogy egy újabb Egyszer egy királyfi szülessen, mely attól is aktuális, hogy zeneileg maibb hangzása van, de azokat a motívumokat is használtuk, melyeket ez a történet hordoz” – fejtette ki a rendező.

A mese eredeti változatában a királyfi beöltözik a kocsisa ruhájába, azaz álruhában indul el, hogy megtalálja az igazi szerelmét, menyasszonyát. Először a gazdag bíró lányát keresi fel, aki kikosarazza, majd a szegény lányhoz megy, akit viszont másnak ígértek. Amikor ismét találkoznak, akkor már királyként keresi fel őket, a gazdag bíró lányát ezúttal maga a királyfi utasítja el, míg a szegény leány azt mondja neki, hogy nem mehet hozzá, mert a kocsislegényt szereti. A királyfi ekkor felfedi az igazságot és összeházasodnak. Dávid Péter ezt a történetet gondolta tovább, kibontotta, „elgondolkodtam, mi megy végbe a kocsisban, ha ruhát cserélnek, s ő lesz a király”. Jelezte, a történet eredetijét víg balladaként tartják számon, ezért ebbe az irányba mozdította el „az előadás női szálát” azért is, mert a szereposztás is úgy alakult, hogy egy férfi és több nő játszik a darabban. A rendező úgy véli, ez bizonyos értelemben egy női történet is, „mintha a nők irányítanák, egyengetnék a királyfi útját a kalandokon keresztül, s közben megismeri önmagát, férfivá válik és megtalálja az igaz szerelmet, hiszen párja nem a királyba, hanem az emberbe szeret bele. „Hogy mi a tanulság? Ismert a közmondás, melyet a szászoktól vettünk át és amely úgy szól, hogy a ruha teszi az embert, azonban mi Erdélyben azt mondjuk, nem a ruha teszi az embert. Mindkét szólás igaz és pontosan ezek összeütköztetésére épül az előadás, hogy vajon a ruha teszi az embert vagy sem? A gyerekek, nézők szempontjából a tanulság az, hogy van rá esély, hogy ne a ruha tegye az embert” – összegzett Dávid Péter.

D. Gulácsi Zsuzsanna úgy látja, a királyfi egy tiszta, igazságos utat jár be, míg eléri hogy párja az igazi énjébe szeressen bele, ne pedig gazdagságába. A színész különleges helyzetbe került az előadás kapcsán, hiszen több feladat is hárult rá a produkció színrevitelében. „Mióta alkotópáros lettünk, Péter nagyon visz, korrepetitor és zeneszerző is lettem, meglévő dallamokat raktam össze és nem csak, de színészként is jelen vagyok az előadásban. Mindez óriási figyelmet igényel, izgalmas és nagyon összetett. Amikor színészként lépek színpadra, egyáltalán nem izgulok, ám amikor zongoráznom kell, akkor bizony előjön ez az érzés, amit színészként eddig nem éreztem színpadon” – mesélte lapunknak. Jelezte azt is, a darabban lényegében egy ima és két mondat hangzik el prózában, a többi végig musical-szerű éneklés, „nem indult ennyire zenésnek, de ahogy egyre beljebb mentünk, ezt kérte az előadás. Nagyon izgalmas műfajt teremtett Péter” – fogalmazott. A rendező megjegyezte, az új előadás a bábszínészeket is különleges helyzetbe hozza, hiszen nem csupán báboznak, de énekes-színészi minőségben is helyt kell állniuk.

Az zenés mesejátékban D. Gulácsi Zsuzsanna mellett Daróczi Klarissza, Gecse Noémi, Nagy Lázár József és Pánczél Kata játszik. A péntek délutáni bemutató után október 23-án, vasárnap 18 órától játssza a társulat az Egyszer egy királyfi című produkciót.