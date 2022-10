Bíróság előtt az ittasan vezető, halálos balesetet okozó rendőr

Amint arról beszámoltunk, a múlt év december 2-án késő délután bekövetkezett balesetben a 40 éves rendőr gépkocsijával egy veszélyes kanyarban áthajtott a szemközti sávra, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval, melynek 28 éves vezetője életét vesztette a balesetben. A rendőr súlyosan megsérült. A vádhatóság már december 8-tól gyanúsítottként kezelte a rendőrt, mivel a vérvizsgálat igazolta, hogy ittasan ült a kormány mögött a baleset pillanatában, ráadásul közel két ezreléknyi véralkoholszintje alapján bűncselekménynek minősül, hogy volánhoz ült. Az ittas vezetés bűncselekményén kívül gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint testi sértés gyanújával is vizsgálat indult ellene.

Az eset kapcsán felháborodást keltett, hogy a tragédiát követően a megyei rendőrkapitányság eleinte csak annyit közölt, bűnügyi osztályuk egyik munkatársa volt az, aki balesetezett (szolgálaton kívül, saját személygépkocsijával), azt viszont nem, hogy ittas is volt. Utóbbi részletet csak a sajtó kérésére hozták nyilvánosságra, amit a vérvizsgálatot követően az ügyészség is megerősített. A megyei kapitányság vezetői az év elején azzal magyarázták a kezdeti részleges tájékoztatást, hogy bűncselekmény gyanúja esetén csak az ügyészség jóváhagyásával tehetnek közzé információkat, és erre nem kaptak felhatalmazást.

A balesetet követően egyébként Sorin Fetcu kórházba került, több műtéten is átesett (egyebek mellett combcsonttörés miatt), majd hosszú ideig lábadozott. Amint azt Ionel Pădurariu, az ügyészség szóvivője lapunknak akkor megerősített, a vádhatóságnak csak februárban sikerült kihallgatnia először, miközben az idézést még december közepén kiállították. Az elhúzódó kihallgatás mellett a baleset 28 éves halálos áldozatának boncolási jegyzőkönyvét is viszonylag lassan kapta kézhez az ügyészség, illetve a két gépkocsi műszaki állapotának szakértői felmérési jegyzőkönyvére is várni kellett. Ezekre minden közúti balesetnél szükség van, ahol személyi sérülés, netán haláleset történik. Esetenként ezek a vizsgálatok több hónapba is telhetnek, ami jelen esetben is beigazolódott.

A vádhatóság – ismét csak a sajtó érdeklődésére – július közepén közölte, hogy gyanúsítottból vádlotti minőségbe került a rendőr, aki végig szabadlábon volt nyomozati és a vizsgálati szakaszok idején. A törvény értelmében ez azt jelenti, hogy elindult ellene a büntetőeljárás. A következő lépés a vádirat kiállítása, illetve a bíróság elé állítás, vagy az ügy ejtése lett volna, de végkifejlet a vádemelés lett. Erre augusztus 31-én került sor, a bíróság szeptember 7-én iktatta, majd – vélhetőleg valamilyen kifogás elbírálását követően – október 12-én nem nyilvános tárgyaláson döntött arról, hogy befogadják, és tárgyalják az ügyet. Ionel Pădurariu ügyészségi szóvivő lapunk megkeresésére megerősítette a vádemelés tényét, illetve jelezte, hogy a vádhatóság ettől a pillanattól nem illetékes információkat szolgáltatni az ügyben, mivel ez már a bíróság hatáskörébe tartozik.