A nagy forgalomra való tekintettel két közlekedési sávot ideiglenes jelleggel már a következő napokban-hetekben leaszfaltoznak Sepsiszentgyörgyön a Csíki utcában, és ezt az ideiglenességet sárga útfestéssel is jelezni fogják – közölte Antal Árpád polgármester.

A Csíki utca teljes korszerűsítése tavaly júliusban a gázvezeték cseréjével kezdődött, szeptemberben a Közüzemek gépei vették át a munkaterületet. Az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása azonban a vártnál sokkal lassabban haladt: váratlan nehézségek és többrendbeli hosszabbítás után az első, áprilisi határidő helyett csak július végén sikerült a villanyműveknek átadniuk a terepet, de most már minden kábel a föld alá került (az oszlopokat később cserélik ki). A munkálatok idejére az utcát csak egy-egy szakaszon zárták le, közben pedig a város meghirdette a közbeszerzési eljárást az aszfaltozásra, amire több cég is jelentkezett. A polgármester szerint ez örvendetes, hátulütője csak az, hogy hosszabb ideig tart az elbírálás; ezért döntöttek úgy, hogy ideiglenes aszfaltot terítenek el.

Sepsiszentgyörgy egyik legforgalmasabb utcáját a városi mobilitási terv részeként, európai uniós pénzekből korszerűsítik, amikor elkészül, biciklisáv is lesz rajta. A megvalósítási ha­táridő 2023 vége, de az építkezést hónapokkal korábban be kell fejezni ahhoz, hogy az elszámolás is időben megtörténjen.