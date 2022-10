Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó édesapa, nagytata, déditata, após, apatárs, rokon, jó barát és jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi születésű bölöni

özv. TELEKI KÁROLY

volt dohánygyári alkalmazott

szerető szíve életének 80., özvegységének első évében 2022. október 19-én

türelemmel viselt,

rövid betegség után

megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait október 22-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református temetőben.

Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.

Emlékét örökre megőrizzük.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Bánatos szívvel búcsúzik

a gyászoló család

4327205

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédapa, após, apatárs, sógor, rokon, a kálnoki

id. HOSSZÚ FERENC

életének 92., özvegységének 3. hónapjában türelemmel viselt betegség után

csendesen elhunyt.

Temetése 2022. október

21-én, pénteken 15 órakor lesz a kálnoki ravatalozóháztól unitárius szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4327194

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a nagyborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi

BARTHA JÁNOS

68 éves korában

rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2022. október

21-én, pénteken 14 órakor lesz a nagyborosnyói

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4327193

Megtört szívvel tudatjuk, hogy az uzoni születésű sepsiszentgyörgyi

VIDA ROZÁLIA

életének 93. évében hosszas szenvedés után elhunyt.

Temetése 2022. október

22-én, szombaton 13 órakor lesz a közös temető

ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4327201



Megemlékezés

Érted, kiért nem szól most harang, gyújtok egy gyertyát hangtalan. Felcsap az apró láng, lehajtom fejem, s imára kulcsolom csendesen kezem. A neved a szél simítja egy hideg fejfán, a kék ég alatt csak az örök magány. Pótolhatatlan hiányod elviselni nagyon nehéz, mégis bennünk élsz, mert az emlék erősebb,

mint a halál. Kegyelettel,

fájó szeretettel emlékezünk

a kézdivásárhelyi születésű

sepsiszentgyörgyi

KOVÁCS ÖDÖNRE

halálának 5. évfordulóján.

Szerettei

1117614

Fájó szívvel emlékezünk a nagyborosnyói születésű

sepsiszentgyörgyi

BAGOLY ZOLTÁNRA halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1117616

„Ám szerettünk elvesztése gyötrőn tanulságos. / Ha megérted, értelmet nyer, s talán megnyugvást hoz. / Valójában az élete neked volt ajándék, / s nem az őrjítő fájdalom volt vele a szándék. (…) Emlékezz hát szeretettel, emlékezz a múltra, / – együtt megélt, szép percekre, együtt bejárt útra! / Emlékezz a szeretetre, amit kaptál tőle, / s a szívedbe az életét vésd bele örökre!” Ma két éve, hogy a drága férj,

édesapa, nagytata,

az abásfalvi születésű

MÁTHÉ DÉNES nyugalmazott tanár itt hagyott bennünket. Szívből szeretünk és nem felejtünk.

Nyugodj békében!

1117612

Október 22-én töltötted volna a 83. életévedet. De a jó Isten így látta jobbnak, hogy megszabadítson a sok fájdalomtól. Legyen örök nyugodalmad, ne zavarja

a lelkedet semmi.

GOTHÁR ERNŐ, drága férjem, mindig emlékezünk rád.

Özvegyed, Gizi,

gyermekeid és családjuk

4327197

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az eresztevényi KOCSIS FERENCRE halálának második évfordulóján.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4327032

Fájó szívvel emlékezünk

TŐZSÉR FERENCRE halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, lányai

és azok családja

4327125

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezem férjemre, id. CSULAK ISTVÁNRA halálának harmadik

évfordulóján és fiamra,

ifj. CSULAK ISTVÁNKÁRA halálának kilencedik évében. Emlékük legyen áldott,

pihenésük csendes.

Nyugodjanak békében.

Szerető özvegye,

illetve édesanyja

4327149

Szomorúan és fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt nagyajtai

TAKÓNÉ LUKÁCS GABRIELLA tanítónőre, ki Déván piheni hosszú álmát. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében.

Szerettei

4327158

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, a sepsiszentgyörgyi SZAKÁCS GYÖRGYRE halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emlékét szívünkben

örökre megőrizzük.

Gondoskodó jóságát és szeretetét soha nem feledjük.

Szerettei

4327177

Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de a szíved örökké itt marad közöttünk. Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a mikóújfalusi születésű sepsiszentgyörgyi

MÁTYÁS TÜNDÉRE

(szül. KICSI) halálának

15. évfordulóján.

Szülei és lánya, Hanna

4327199

Kegyelettel, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk FLÓRA GÁBOR újságíróra halálának 10. évfordulóján. Drága emlékét megőrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4327200

Szeretettel és tisztelettel

emlékezünk

id. KRIVOSIK ZOLTÁNRA halálának kilencedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4327191