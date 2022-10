Szombaton a szokásoknak megfelelően a műegyetemi emlékműnél kezdődött a megemlékezéssorozat. Onnan hagyományos fáklyásmenet vonult a Bem térre. Tegnap reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren zászlófelvonással kezdődött a program. Az Országházban meg lehetett tekinteni a Szent Koronát. Szombaton és vasárnap is fényfestéssel díszítették a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a műszaki egyetem és a Terror Háza épületét.

Orbán Viktor miniszterelnök a Mindszentyneum épületének ünnepélyes átadóján hangsúlyozta: a legnagyobb magyar egyházfők mindig prófétaként vezették a magyar népet, és ellátták a szellemi országvezetés feladatát a politikai vezetők mellett, vagy ha kellett – és gyakran kellett – a politikai vezetők helyett is. Mindszenty József ilyen főpap volt – tette hozzá Orbán Viktor. Kifejtette: Mindszenty Isten szolgálata közben mindig teljesítette hazája iránti kötelességét is. „Nem akármilyen vezetőnk volt ő, a tűzoszlop feltartóztathatatlanságával haladt az élen” – fogalmazott. „A bíboros ’56-ban is mutatta nekünk az utat, és mi, magyarok ezt a szolgálatát sosem fogjuk elfelejteni. Viharos ellenszélben is kitartott a magyarok igazsága mellett” – emlékeztetett. A miniszterelnök azt mondta, a magyarok tudták, hogy a forradalom közepette is szükségük van lelki támaszra, ezért szabadították ki Mindszentyt a kommunisták börtönéből. „Méltók akarunk lenni Mindszenty bíboros közösségépítő örökségéhez és az ’56-os hősök halált megvető bátorságához, ki akarjuk használni azt a lehetőséget, hogy ma nem meghalnunk kell a hazáért, hanem élhetünk érte” – jelentette ki Orbán Viktor.