Szociális utalványok

Az európai beruházásokért és projektekért felelős tárca közleménye szerint év végéig további 250 lejt folyósítanak. Ugyanakkor november közepéig azoknak is kiállítják és kézbesítik a szociális kártyákat, akik a támogatás második részletének utalása után léptek be a kedvezményezettek körébe, és november végéig ők is megkapják a pénzt. Továbbá a 2020 januárjában indított élelmiszersegély-csomagok újabb részletét is megkapják a jogosultak. A júniustól kezdődően az év végéig kéthavonta nyújtandó, egyenként 250 lej értékű támogatás kizárólag élelmiszerek és meleg étel vásárlására használhatják a kedvezményezettek.