Felső-Háromszék legértékesebb és legépebben megmaradt barokk stílusú templomának és műemlékegyüttesének a felújítása 2020 nyarán kezdődött el, befejezési határideje pedig a jövő év november 30-a. Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektben Lemhény község önkormányzata 55, míg Kézdialmás 45 százalékkal vesz részt, a két társult fél pedig a két település római katolikus egyházközsége.

Jénáky Csongor, Lemhény község polgármestere heti rendszerességgel a helyszínen ellenőrzi a munkálatokat, és nagyon elégedett a sepsiszentgyörgyi Baumeister cég szakemberei által eddig elvégezett felújításokkal. A műemlék templom körül lebontották az állványokat, befejeződött a külső vakolás és meszelés, a tetőzetet peremezték, rézcsatornákat szereltek stb. A kőrestaurátorok is sokat dolgoztak annak érdekében, hogy megőrizzék az eredeti formákat.

Jelenleg a munkálatok a templom belsejében zajlanak, a falkép-restaurátorok a mennyezet eredeti színeit és stukkóit próbálják előhozni a vakolat alól, a burkoló munkások egy része a kőpadlózattal dolgozik, a sekrestye és a szentély is készülőben. Igyekeznek a tél beállta előtt elvégezni a vizes munkálatokat, a téli hónapokban a templombelsőben zajlik majd a munka. Ha az időjárás engedi, akkor idén a torony felállványozására is sor kerül, tavasszal a templomtorony is megújul kívül-belül. A cég szakemberei már dolgoztak a toronyban, gerendákat cseréltek. Ha minden igaz és a kivitelező tartja a határ­időt, 2023 novemberében a műemlék templom újraszentelésére is sor kerül – összegezett az elöljáró.