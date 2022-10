Terménygyűjtés a rászorulóknak

A múlt évben indított terménygyűjtésen felajánlott mennyiség kevesebb volt ugyan, mint az idén, de ahová a szervezet önkéntesei eljuttatták a bezsákolt zöldségeket, mindenhol szükség volt rá, szeretettel fogadták – fűzte hozzá, ezért döntöttek úgy, hogy ebben az évben is folytatják ezt a munkát. A visszajelzések azt igazolták, hogy idős emberek számára akár egy zsák krumpli és egy kisebb zsák hagyma is jelentős segítség a hideg időszakban – jegyezte meg a lelkész.

A háromszékiek összefogása nyomán ezúttal 4 tonna krumpli, 500 kg búza, 17 zsák hagyma, 2 kg fokhagyma, 5 kg paszuly, 10 kg káposzta és 6 liter olaj gyűlt össze, amit nehéz helyzetben lévő emberekhez, sokgyermekes családokhoz, idősekhez juttattak el, de intézményeknek is adományoztak. A hidvégi idősek otthona mellett a baróti városi kórház, a baróti családi ház és nappali központ is részesült terménytámogatásban, és jutott a zöldségekből középajtai, olaszteleki, bardoci, erdőfülei, székelyszáldobosi, vargyasi, felsőrákosi és kézdiszéki családoknak, rászorulóknak. Az adományozás a megyehatáron is átívelt, a segélyszervezet Brassóban, Négyfaluban és Botfaluban élő nélkülözőket is támogatott a tél folyamán oly szükséges terményekkel.