Felhívással fordult Ráduly István prefektus mindazokhoz, akiknek jövő év februárja előtt hatályát veszti a gépkocsivezetői jogosítványuk, hogy mihamarabb kérjék az előjegyzésüket az okmánycserére. Az ok, hogy várhatóan januárban több száz ember kényszerül cserére, akik egy tíz évvel ezelőtti törvénymódosítás miatt rövid idő alatt tömegesen kaptak új jogosítványt, amelyek most nagyjából egy időben veszítik érvényüket, a kibocsátó közhivatal pedig nem lesz képes eleget tenni az igényléseknek. Magyarán: előfordulhat, hogy többen jogosítvány nélkül maradnak, mivel még előjegyeztetni sem tudják majd magukat a cserére.

Már készítik a hivatal új irodáját a Sepsi Value Centre-ben. A szerző felvétele

Ráduly István felidézte, hogy 2012 végén terjedt el az a hír, miszerint a korábbi gyakorlattól eltérően a következő évtől csak az orvosi igazoló okirat birtokában lehet kicserélni a gépkocsivezetői jogosítványt. A vonatkozó 2013/123-as belügyminiszteri rendelet végül csak a következő év augusztus 8-án lépett érvénybe. A korábban szárnyra kapott hír hatására viszont országszerte több százezer személy cserélte ki néhány hónap alatt a gépjárművezetői engedélyét, hogy ne kelljen orvosi vizsgálatokon átesnie. Mint ismert, a jogosítványok tíz év után érvényüket veszítik, az akkor a híresztelés hatására tömegesen kiváltottak most év végén és jövő év elején válnak érvénytelenné.

A prefektúra adatai szerint januárban Háromszéken több mint háromezer okmány gazdája lesz ilyen helyzetben. A jogosítványokat kibocsátó megyei közszolgálat nem képes ilyen mennyiségű igénylést megoldani, havonta legtöbb ezer okmányt tudnak kiállítani. Amennyiben az érintettek januárban akarják majd kicserélni a jogosítványukat, könnyen előfordulhat, hogy előjegyzést sem kapnak, nemhogy új okmányt, mivel a hivatal nem tudja majd fogadni őket. Ezért Ráduly István arra kért mindenkit, akinek a következő három-négy hónapban érvényét veszti a jogosítványa, jelentkezzen orvosi vizsgálatra, és haladéktalanul jegyeztesse elő magát a hivatalnál a kellemetlenségek elkerülése végett.

A kormányhivatal vezetője továbbá emlékeztetett, a közszolgálat november elsejétől a Sepsi Value Centre-be költözik, a Carre­four bevásárlóközpontnak is otthont adó épületbe, a körforgalom közelében található bejárat közelében lévő helyiségekbe. Ráduly István szerint a költözéssel több, a Kós Károly úti székhelyen fennálló probléma is megoldódott, jóval rendezettebb körülmények között zajlik az ügyfélfogadás.