1976-ot írtunk. Javában tombolt a kommunizmus per pillanat éppen enyhébb, de mégis nyomasztó változata. Az idősebbek, akik átélték az ötvenes évek borzalmait, már tudták, mi, a fiatalabbak akkor még nem, hogy lehet ennél sokkal, de sokkal rosszabb is. Amiként lett is, pár évvel később.