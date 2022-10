Bikfalva hagyományos építészetének megőrzését támogatják

A beruházás a Hívogató Románia – Az országjáró projekt részeként valósulhat meg, s mint azt Bordás Enikő, Uzon község polgármestere lapunknak kifejtette, az a cél, hogy megmentsék a bikfalvi helyi jellegzetességű építkezést, restaurálják a település hagyományos stílusban épült házait, s azokat bekapcsolják a turisztikai körforgásba. Elmondta, az épületek eredeti formáját állítják vissza, az ingatlanok némelyikében ugyanis az idők során az ott lakók átalakításokat hajtottak végre az újabb igényeknek megfelelően, például ablakokat cseréltek, más módosítást végeztek.

A beruházás kizárólag Bikfalvát érinti, a projektbe bevont nyolc épület közül mindössze kettő kúria, a többi hagyományos lakóház, hét épület magántulajdonban van, egy pedig az önkormányzaté, miután azt egy családtól megvásárolták. Utóbbi 1856-ban épült, az elképzelés pedig az, hogy tájházként, falumúzeumként működjön, ahol lehetőség lesz bemutatni a helyi jellegzetességeket, foglalkozásokat, berendezési tárgyakat is. A munkálatokra fordítható összegből az önkormányzat a tetőt, nyílászárókat szeretné kicserélni, szem előtt tartva az eredeti állapotot.

„Ezzel a projekttel a lakók felvállalták azt is, hogy engedélyezik házaik külső látogatását, turistákat, érdeklődőket fogadnak, ezért gondoltunk arra, hogy az önkormányzat épületében lehetővé tesszük, hogy az belülről is megtekinthető legyen” – mutatott rá a polgármester.

A helyreállítási projekthez az önkormányzat felhívása nyomán csatlakozhattak a helybeliek, akik amellett, hogy felvállalták épületeik látogathatóságát, vállalták azt is, hogy tíz évig nem idegenítik el házaikat, öt évig pedig fenntartják a helyreállítás utáni állapotot, a szükséges kisebb beavatkozásokat elvégzik.

Bordás Enikő elmondta azt is, most először nyílik lehetőség arra, hogy magántulajdonban lévő épületek is megújuljanak uniós forrásokból, hogy a közigazgatási egységek is szerződést kössenek magántulajdont képező ingatlanok munkálatainak finanszírozására. A következő lépésben elkészítik a számításokat és felméréseket a szakemberekkel, hogy melyik háznál milyen beavatkozás szükséges, majd szerződést kötnek a munkálatokra. A határidő sürget, hiszen jövő év március 31-ig alá kell írnunk a kivitelezési szerződést – fűzte hozzá a településvezető, aki nagy kihívásként értékeli a projekt révén adódott lehetőséget.