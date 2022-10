Következő írásunk

A már továbbjutott Bayern München három góllal nyert a már kiesett Barcelona otthonában a Bajnokok Ligája 5. fordulójában, ezzel továbbra is százszázalékos, és megnyerte csoportját. A szerdai játéknapon az Internazionale után bebiztosította nyolcaddöntős részvételét a Liverpool és a Porto is, így az is eldőlt, hogy az Ajax és az Atlético Madrid nem jutott tovább.