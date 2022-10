Kötetnyi visszaemlékezés

Ugyanekkor, mintegy életre hívó jelleggel írtuk ki az Írd meg te is! pályázatot, pénzzel és könyvekkel jutalmazva az első három munka beküldőjét, a többieket pedig könyvekkel. Szándékunkban volt ezeket az október 23-án megtartott ’56-os emlékünnepség során ünnepélyesen átadni, de nem adódott rá lehetőség, ezért arra kérjük az érintetteket, hogy pénteki fogadónapunkon 10–12 óra között keressék fel irodánkat és vegyék fel jutalmukat.

Az idei 14 pályázó neve már megjelent a Háromszék október 19-ei számában, most pedig – valamennyi írás elolvasása után – azon töprengek, hogy meglepetésemre olyan visszaemlékezéseket küldtek be, amelyek akár egy könyv anyagául is szolgálhatnának a hadifoglyokról. Talán érdemes lenne kiadni egy ilyen kötetet, ehhez viszont pénzre van szükség, vagy pénzes vállalkozóra. Szívesen megosztom ezt a gondomat azzal, aki javaslattal meglátogat.

Puskás Attila, a Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetségének alelnöke