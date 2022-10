„A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége” – ez a Tamási Árontól származó gondolat a mottója az idei őrtűzgyújtásnak, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) hagyományosan október utolsó vasárnapján, Székelyföld autonómiájának napján szervez. Az SZNT kitartóan küzd azért, hogy egykoron elérhessük Székelyföld autonómiáját, s ebben hiszünk is – szögezte le Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján, melyen a vasárnapra, október 30-ra tervezett eseményekről számolt be Kulcsár-Terza József parlamenti képviselővel, a sepsiszéki SZNT küldöttével.

Gazda Zoltán felidézte: első alkalommal 2015-ben ünnepelték Székelyföld autonómiájának napját, akkor Székelyföld határait világították ki, hogy így mutassák meg szimbolikusan a nagyvilágnak, hol helyezkedik el Székelyföld. Mivel sok település jelezte, hogy csatlakozna a megmozduláshoz, a következő évben az egész térségre kiterjesztették az őrtűzgyújtást, azóta Székelyföld mellett a Kárpát-medence számos településén, az anyaországban, de a nagyvilágban máshol is fellobbannak a lángok – idén immár hetedik alkalommal.

Az őrtűzgyújtás tulajdonképpen figyelemfelkeltés, amit nem csupán Románia törvényhozóinak, kormányának szánnak, hanem az európai fórumoknak is – emelte ki Gazda Zoltán. „Mindennapjainkban igen sok, számunkra és a szabadság számára kedvezőtlen történést kell megélnünk, hát ezért is van ez a figyelemfelkeltés. A már említett fórumok mellett az emberi jogok védelmezőinek, a kisebbségvédőknek is szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy Székelyföld székelysége jogfosztottságban és terület­alapú diszkriminációban él továbbra is. Székelyföldet Románia és bármely román kormány továbbra is gyarmatként, meghódítandó területként kezeli, kiaknázza erőforrásainkat, betelepítéseket eszközöl, hogy az asszimilációt gerjessze. Székelyföld és a székelyföldi törekvések Románia számára továbbra is kockázati tényezőt jelentenek” – fogalmazott a széki elnök. Éppen emiatt tartják fontosnak, hogy minél több helyszínen, minél nagyobb számban vegyenek részt az őrtűzgyújtáson az autonómia iránt elkötelezett polgárok.

„Világgá akarjuk kürtölni a fájdalmunkat. Emberi, kisebbségi jogaink igenis hibádznak, a Románia által aláírt egyezményeket nem tartják be, az autonómia, ami Európában és az unión belül is működő modell, az a román hatalom megítélése szerint számunkra továbbra is tabutéma, annak ellenére, hogy Románia alkotmánya többször is említi ezt. Jogunk van az autonómiához, és ezt ki fogjuk harcolni, bármilyen ellenállásba is ütközünk” – szögezte le a széki elnök.

Ahol autonómia működik, ott a gazdaság fejlődik és béke van – jelentette ki Kulcsár-Terza József, és hangsúlyozta: folyamatosan napirenden kell tartani ügyeinket. „Amit mi kérünk, az nem alkotmányellenes, nem sért semmiféle törvényt, legyen az román vagy nemzetközi szabály. Mi csak azt kérjük, ami mindenkinek jár, nem vagyunk másodrangú polgárok” – nyomatékosította. Arra szólítja a politikusokat és mindenkit, hogy vegyenek részt a vasárnapi rendezvényeken, aki teheti, a templomokban imádkozzon az autonómiáért, aki pedig tud, legyen ott a délutáni őrtűzgyújtáson. „Így mutassuk meg ország-világnak, hogy van egy jogos igény, össze tudunk fogni és ki tudunk állni a jogainkért” – fűzte hozzá. Megköszönte ugyanakkor az SZNT kitartását az autonómia ügye mellett, mint mondta, a szervezet nélkül „talán a mai napig sem mernénk beszélni az autonómiáról”.

Az SZNT tegnap déli összesítése szerint Háromszéken Sepsiszentgyörgyön, illetve további 19 településen lobbannak fel a lángok Székelyföld autonómiájának napján. A megyeszékhelyen vasárnap 17.30-kor gyújtanak őrtüzet a Pacén (Orotványon). Beszédet mond Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, Gazda Zoltán széki elnök, majd helytörténeti ismertetőt tart Csákány László, a Szemerja-Görgő Egyesített Közbirtokosság elnöke, gitározik és énekel Pethő István, igét hirdet ft. Incze Zsolt, a Sepsi Református Egyházmegye esperese.

A Székelyföld autonómiá­jának napján szervezett eseményeknek partnere ebben az évben a Magyar Televízió, mely a sepsiszentgyörgyi rendezvényről élő közvetítéssel jelentkezik, és ugyancsak élőben kapcsolják tudósítóikat vasárnap Jobbágyfalváról, illetve a Gordon-tetőről is. Az SZNT Facebook-oldalán folyamatosan követhető, milyen helyszíneken és mikor lobbannak fel az őrtüzek lángjai.