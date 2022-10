Ismét tüntettek Csehországban

A civil aktivisták által szervezett, a Vencel téren megtartott prágai tüntetésen felszólaló civilek, valamint politikusok élesen bírálták a Petr Fiala miniszterelnök vezette jobbközép kormány gazdasági és szociális politikáját, az orosz–ukrán konfliktushoz való viszonyulását és az Európai Uniót is. A civil felszólalók azt követelték, hogy a kormány fékezze meg a drágulási hullámot, vezessen be maximális árakat az alapvető élelmiszerekre, az üzemanyagokra és a lakbérekre. Többen a kormány lemondását is követelték, illetve azt, hogy a cseh gazdaság szabaduljon meg a külföldi függőségtől, az ország legyen semleges, s a kormány állapodjon meg közvetlenül Moszkvával az orosz gáz behozataláról. Tüntetni mindenkinek joga van – reagált a megmozdulással kapcsolatban Petr Fiala miniszterelnök a közszolgálati hírtelevízióban. „Jó lenne azonban, ha a résztvevők azt is megvizsgálnák, kik és milyen céllal szervezték meg a tüntetést” – jegyezte meg Fiala, de ezúttal tartózkodott attól, hogy minősítse a megmozdulást. Szeptemberben éles bírálatok érték, mert az első nagy tüntetésről azt mondta, hogy oroszpárti erők hívták össze, és ellentétes Csehország és Európa érdekeivel.