Karriervásár és hallgatói konferencia

A Jövő hét program az ifjúsági iroda berkeiből bontakozott ki, egyfajta ernyője lesz a hallgatói ösztöndíjasok konferenciájának, valamint a negyedik alkalommal sorra kerülő karriervásárnak – fejtette ki Vargha Fruzsina. Fontolóra vették, hogy jövő évben az iskolakezdést követően egy tudományos, tapasztalatalapú hetet tartsanak Sepsiszentgyörgyön, melynek keretében nem csupán bemutató előadásokon vehetnek majd részt a diákok, de beszélgetések révén nyerhetnek alaposabb betekintést egy-egy szakmába.



Ösztöndíjasok előadásai

Ami a hallgatói ösztöndíjasok konferenciáját illeti, az alpolgármester kifejtette, idén a kapcsolatépítésre fókuszálva szervezik meg ezt az ifjúsági irodával közösen. Az ösztöndíjat 2014 óta folyósítják alap-, mesteri és doktori képzésen részt vevő diákoknak, az önkormányzat erre a célra évente százezer lejt különít el: a négy hónapon át folyósított támogatásra sepsiszentgyörgyi hallgatók, illetve azok pályázhatnak, akik Sepsiszentgyörgyről írják a diplomamunkájukat. Idén 21 tanuló részesült az ösztöndíjban, ők november 4-én 12 órától ismertetik dolgozataikat, ezúttal új helyszínen, az Oltmező úti Kovács Kastély vendéglőben, ahol hét tömbbe szervezve – orvosi, természettudományok, jog, pszichológia–szociológia, digitalizáció, történelem–filozófia és kultúra – zajlik majd a bemutató. A különböző tömböket az érintett terület elismert szakemberei nyitják meg, a kereskedelmi kamara közreműködésével vállalkozókat is igyekezenek bevonni a rendezvénybe, illetve meghívták a városi és megyei önkormányzat képviselőit is. „Tényleg születnek olyan dolgozatok, melyek újítóak, elmét nyitóak, fontosak lehetnek számunkra” – fogalmazott Vargha Fruzsina, aki azt reméli, a konferenciát követő állófogadás nem csupán párbeszédre, de szakmai kapcsolatépítésre is lehetőséget nyújt a kezdeményezők, hallgatók és meghívottak között.

Megjegyezte továbbá azt is, hogy az önkormányzat által indított román–magyar nyelvtanfolyam résztvevői jelezték, szeretnének több olyan eseményen jelen lenni, ahol a tanultakat hasznosíthatják, így a Jövő hét program keretében számukra is kínálnak majd a fejlődésüket szolgáló fórumot, eseményeket a következőkben.



Pályaválasztás előtt állóknak

A továbbtanulás és pályaválasztás előtt álló, 11. és 12. osztályos tanulókat célzó karriervásárra immár negyedik alkalommal kerül sor a megyeszékhelyen. A november 2–4. között zajló rendezvénysorozatba a Székely Mikó Kollégium, a Református Kollégium, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum, a Plugor Sándor Művészeti Líceum, a Puskás Tivadar Szakközépiskola, valamint a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola kapcsolódik be. A szervező Centrum Studiorum Egyesület elnöke, Zsigmond József jelezte, 13 szekcióban mintegy harminc szakmáról tájékozódhatnak a tanórák után megszervezett előadásokon a diákok, a meghívott előadók szakmájukban sikeresen elhelyezkedett szakemberek. Hangsúlyozta, az előadásokra még ma és holnap regisztrálhatnak az érdeklődő diákok a diakigazolvany.ro oldalon. Eddig mintegy 120 érdeklődő jelentkezett be a karriervásárra, az előző három alkalommal mintegy ezren vettek részt a programokon. Zsigmond József elmondta, azt tapasztalják, hogy a diákokat érdekli, szeretik az előadásokat, a meghívottak is szívesen jönnek, a bemutatókat, tanácsadást pedig ellenszolgáltatás nélkül tartják meg. „Ez nagyon jó, mert azt az üzenetet hordozza: az itt élő szakembereknek is fontos az, hogy a fiatalok jó pályára álljanak” – fogalmazott.