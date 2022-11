A múlt heti Gazdakörben beszámoltunk arról, hogy az unió mezőgazdasági szakbizottsága és a román mezőgazdasági minisztérium között októberben lezajlott tárgyalások eredményeként lényeges változások kerültek be a márciusra elkészült Nemzeti Stratégiai Tervbe (ez az új elnevezése a hétéves uniós vidékfejlesztési tervnek). Az új tervet, mely magában foglalja a 2021 és 2027 közötti, az unió garancia-, valamint vidékfejlesztési alapjaiból fizetett mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások és pályázható intézkedések sorát, október 18-án küldték el az unióhoz. Remélhetőleg ezután már nem lesz lényeges változás, így fontosnak tartjuk, hogy a háromszéki gazdálkodók időben megtudják, milyen pályázati lehetőségek lesznek az elkövetkező öt évben.

Támogatják a családi gazdaságokat is. Fotó: Albert Levente

A 2023 és 2027 közötti időszakban a mezőgazdasági támogatások és a pályázatok kifizetésére 15,8 milliárd eurót költhetünk el az uniós garancia- és vidékfejlesztési alapból, 6 milliárd eurót a vidékfejlesztési pályázatok, 9,78 milliárd eurót a mezőgazdasági támogatások és 151 milliót a piaci beavatkozások kifizetésére.



Fiatalok és kezdők támogatása

Teljesen új pályázható intézkedés lesz a DR12-es, Beruházások a fiatalok gazdaságának megerősítésében és a nemrég indult gazdálkodók támogatása. Az intézkedésre pályázhatnak a 40 év alatti fiatal gazdák, akiknek a cégjük nem régebbi két évnél, és e gazdálkodási formát is így jelentették be az APIA-hoz, azok a fiatalok, akik már sikeresen pályáztak a 6.1-es vidékfejlesztési intézkedésre (Fiatal gazdák vidéken történő megtelepedésének támogatása), valamint azok a fiatalok, akik a pályázat letevésének pillanatában nem töltötték be a 45 évet, és a cégük, illetve a cégbírósági bejegyzésük (PFA, egyéni vállalkozás) öt évnél nem régebbi.

A pályázható támogatás felső határa 200 000 euró. Alapfeltétel, hogy a gazdaság nagysága 12 000 euró SO-érték felett legyen. Mint köztudott, hektáronként minden egyes kultúrának, illetve állatfajonként és kategóriánként megfelel egy bizonyos SO-érték, amit összeadnak, és így jön ki a gazdaság SO-értéke.

A pályázat önrészes lesz, a támogatás mértéke (intenzitása) változó. Ha a pályázó nem termelő beruházást valósít meg (pl. védőerdősávot létesít, a vadkárok ellen védekezik), a költségek támogatási intenzitása 100 százalék, vagyis a pályázónak nem kell önrészt kitennie. A fiatal, 40 év alatti gazdálkodók és a 6.1-es intézkedést sikeresen bevégző fiatalok esetében a támogatás intenzitása 80, a 45 éves és 5 éves cégrégiséggel rendelkező pályázók esetében 65 százalék, tehát 20, illetve 35 százalékos önrész szükséges.

Az elszámolható, támogatott beruházások között szerepel: raktárak, illetve istállók építése vagy felújítása, a termék eladásra való előkészítéséhez (pl. válogatás, csomagolás) szükséges gépsorok vásárlása, mezőgazdasági gépek vásárlása (feltétel, hogy a vásárolt gépek értéke a pályázat összértékének kevesebb mint fele legyen), a termék értékesítését szolgáló beruházások (pl. farmszintű üzletek kialakítása, speciális, hűtős járművek vásárlása, marketingköltségek stb.), a mezőgazdasági munkálatok digitalizációja, preciziós mezőgazdasági megoldások bevezetése, öntözőberendezések vásárlása, elektromos vagy hőenergiát termelő berendezések vásárlása, amelyek alternatív energiaforrásokat használnak (szél-, nap-, víz- és geotermális energia), a biomassza felhasználása, csekély fogyasztású és gázkibocsátású motorok vásárlása, védőerdősávok létesítése.

Az intézkedésre 176 millió eurót szánnának (ez a stratégiai terv végleges változatáig még módosulhat). A pályázható összeget megosztják, külön alapra pályázhatnak majd a hegyvidéki gazdálkodók és külön az ökogazdálkodást folytatók.



Gépvásárlás a növénytermesztésben

Háromszéken nagy érdeklődésnek örvendett az előző években a növénytermesztésben használt gépek vásárlását támogató intézkedés. Ez az új stratégiai tervben a DR13-as nevet fogja viselni. Eredetileg a márciusi változatban nem szerepelt, de a növénytermesztők szakmai egyesületeinek kérésére bekerült az új változatba.

A gépvásárlási támogatás legtöbb 300 000 euró lehet pályázatonként, a támogatás maximális intenzitása pedig csak 65 százalékos. A stratégiai terv nem említi, hogy a hegyvidékiek, a fiatal gazdák, valamint a szövetkezetek esetében lehetőség lenne az intenzitás 20–20 százalékos növekedésére, amint eddig volt a régi pályázatoknál. Alapfeltétel, hogy a gazdaság nagysága, értéke 12 000 euró SO felett legyen.

Támogatják a nagy teljesítményű mezőgazdasági gépek, terményszállító utánfutók, kis fogyasztású gépek vásárlását, a munkálatok digitalizálását, a precíziós mezőgazdasági módozatok bevezetését, öntözőberendezések vásárlását vagy a már meglevők korszerűsítését.



Családi gazdaságok segítése

Nagy változás van a kis, családi gazdaságok támogatásánál, a DR 14-nél. Az előző években ezek 15 000 eurós támogatásra pályázhattak.

Feltétel, hogy a kisgazdaságok nagysága 4000 és 12 000 euró SO között legyen. A támogatás értékét most megemelték 50 000 euróra, viszont a támogatás intenzitása legtöbb 85 százalékos, vagyis 15 százalékos önrész szükséges a pályázó kisgazdaság részéről.

A pályázati pénzből megvalósítható termékraktározó vagy istálló építése vagy felújítása, trágyatároló építése, beruházás a termék eladásra történő előkészítésében, tárolásában vagy feldolgozásában, feldolgozó létesítése, mezőgazdasági gép, öntözőberendezés, alternatív energiát, biomasszát használó berendezések vásárlása. Feltétel, hogy a termények, termékek 20 százalékát a pályázó hivatalosan értékesítse.

A stratégiai terv szerint 108 millió eurót szánnának a támogatás kifizetésére, a pályázható összeg nincs megosztva, de az elbírálásnál pluszpont odaítélésével előnyben részesülnek a hegyvidéki kisgazdaságok, az őshonos állatfajokat tartók és az 5 évnél régebbi gazdaságok.



Gyümölcstermesztők lehetőségei

A Beruházások a gyümölcster­mesztő gazdaságokban (DR 15) intézkedésnél a gyümölcsös létesítése esetén minimálisan 4000 euró SO szükséges, ami gyakorlatilag egy másfél hektáros terület beültetését, telepítését jelenti.

A támogatásból megvalósítható új gyümölcsös létesítése, a már meglevő korszerűsítése vagy újraültetése, speciális mezőgazdasági gépek, szállító járművek vásárlása, terméktároló raktár építése, a gyümölcs eladásra történő előkészítésében használatos gépsorok (válogató, csomagoló stb.) vásárlása, farmszintű feldolgozó létesítése, elszámolhatók a termékértékesítési költségek (pl. marketingköltségek, üzlet létesítése a farm keretén belül, termék­eladásra használható járművek vásárlása).

A támogatás értéke a pályázat komplexitásától függ, és 1,5 millió euró is lehet feldolgozók létesítésénél. Az egyszerű gépvásárlás esetén a támogatás felső határa 300 000 euró, az intenzitás legtöbb 65 százalék. A stratégiai tervben 151 millió eurót irányoztak elő a pályázatok kifizetésére.

(folytatjuk)