Az igazságtalan bánásmódban részesülők között volt a 27 éves, többszörös magyar válogatott jégkorongozó, Reisz Áron és édesapja is. A sportoló a történtekről videót készített, amelyet néhány mondat kíséretében feltöltött a közösségi oldalra. Fény derült arra, azért nem mehettek be a hazai szektorba – ahová korábban online megvette a jegyét –, mert a Fradi biztonsági őrei szerint „romániai, csíkszeredai születésű”. A videóban a két biztonsági őr beszélgetéséből kiderült, előbb nem hitték el, hogy a bejutni vágyók magyarok, majd elkérték a személyi igazolványukat, amelyekben láthatták a születési helyet, aztán elköszöntek és rácsukták a bejárati ajtót a várakozókra.

Az eset pikantériája, hogy Reisz utánpótlás-játékos korában a Ferencváros keretének (U18) tagja volt, 2011-ben a zöld-fehérekkel szerzett bajnoki címet, amely húsz év után az első aranyérme volt a szakosztálynak. A csíkszeredai születésű játékos abban a szezonban 18 mérkőzésen 19 gólt lőtt és kiosztott 12 asszisztot. A sportoló közösségi oldalán megjelent bejegyzéséből kiderült, azon az estén abszolút semleges nézőnek tartotta magát, fel sem merült benne, hogy a vendégszektorba váltson jegyet. Megalázó módon bántak vele: „a Fradi-indulót akarták elénekeltetni velem annak feltételeként, hogy beléphessek a hazai szektorba az érvényes jegyemmel”.

A hokicsapat Facebook-oldalán a mérkőzés óta forrnak az indulatok, ugyanis az eset után az illetékesek egy hosszabb kommentfolyamban szólaltak meg az ügyben, és azt válaszolták a reklamálóknak, hogy volt 200 vendégjegy, de az elfogyott, és „mivel nincs semleges szektor a mérkőzésekre, ezért a biztonsági szolgálatnak kötelessége azonosítani, ha vendégszurkolók hazai belépővel próbálnának meg belépni”. A szakosztály szerint „a biztonsági szolgálat helyesen végezte a jogszabályi előírások szerinti dolgát, amikor nem engedett be vendégszurkolókat a hazai szektorokba, akkor sem, ha érvényesek voltak a belépők”.

Az eset nagy vihart kavart, a székely kommentelők értetlenül álltak a történtek előtt, a Ferencváros pedig pénteken közleményben jelezte, elnézést kér azoktól, akiket kellemetlenség ért a szerdai bajnokin. „A klub belső vizsgálata megállapította, hogy jégkorongszakosztálya hibát követett el, amikor sem a mérkőzés szervezésekor, sem a mérkőzés időpontjában nem adott egyértelmű tájékoztatást arról, hogy a 2022. október 26-án a Tüskecsarnokban rendezett FTC-Telekom–Gyergyói Hoki Klub Erste Liga-mérkőzésen a vendégszurkolók esetében milyen szabályok szerint jár el. A Ferencvárosi Torna Club a hiányos tájékoztatásért és a szurkolók kezelése során felmerült problémákért elnézést kér. A szükséges intézkedéseket meg fogja tenni a szakosztály” – olvasható. Kiemelik, a magyar jégkorong érdeke mindig és mindenkor a teljes összefogás és az egymásba kapaszkodás. A sportág csak úgy lehet sikeres, ha a jégen is a teljes nemzetegységet képviseli, határon innen és határon túl is egymásért kell harcolnia mindenkinek. A Ferencvárosi Torna Club meghívta a múlt szombati Újpest elleni rangadóra a Gyergyói Hoki Klub és a Csíkszeredai Sportklub vezetőit és játékosait, ugyanakkor úgy fogalmaztak, kárpótolják mindazon szurkolókat, akik a pontatlan tájékoztatás miatt nem jutottak be a szerdai mérkőzésre, a klub azt ígérte, visszafizetik a belépő árát azoknak, akik érvényes jeggyel bírtak, mégsem jutottak be.

Száz szónak is egy a vége. Kismilliószor bebizonyosodott, hogy a sport, mint olyan, bármi egyébnél alkalmasabb az összetartásra és a széthúzásra is. Úgy tűnik, a nemzeti összetartozás eszménye nem mindenki számára realitás Magyarországon, pedig már azt hittük, lejártak azok az idők, amikor ki kellett utaznunk Magyarországra, hogy románok legyünk, aztán vissza Erdélybe, hogy hazátlanok.

Borítókép: Facebook / FTC Jégkorong