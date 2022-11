NÉPZENE- ÉS NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ. Jegyek kaphatóak a november 11–12. között zajló 32. sepsiszentgyörgyi Népzene- és néptánctalálkozóra, amelynek egész napos programsorozatát a Sepsi Arénában tartják november 12-én. Egy nappal korábban filmvetítésre, táncelőadásra és táncházba várják az érdeklődőket. A Háromszék Táncegyüttes és a Lajtha László Alapítvány közös rendezvényének kiemelt meghívottja a Duna Művészegyüttes, amely két előadással lép fel a találkozón: november 11-én 19 órától a Makovecz Imre emlékére készült Héttorony című produkciót mutatják be a Tamási Áron Színházban, november 12-én 20 órától a Sepsi Arénába várják a nézőket a Szerelmünk, Kalotaszeg című előadásra. A részletes program elérhető a hte.ro honlapon, jegyek vásárolhatóak a központi jegyirodában és a programok helyszínén.

Magyar Animációs Napok Sepsiszentgyörgyön

A magyar animáció napja (október 28.) alkalmából négynapos eseményt szervez a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Magyar Művészeti Akadémia november 2–5. között.

A mai program: 19 órától vetítés a 18. Anilogue Nemzetközi Filmfesztivál díjazott animációiból a Szimplában. 2020-ban a 18. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon 24 rövidfilm állt versenyben. A zsűri Dina Velikovskaya Ties című filmjének ítélte az 1000 eurós pénzjutalommal járó Best of Anilogue díjat. Pálfi Szabolcs Zachary Zezima Friend of a Friend című alkotását részesítette külön elismerésben, Nancy Denney-Phelps Anita Killi Mother didn’t Know című munkáját méltatta, míg Aurelia Aasa Alexandra Májová Washing Machine című alkotását emelte ki. Ma ezeket a filmeket nézhetik meg az érdeklődők a Szimplában. A belépés ingyenes. Csütörtökön: 16.30-tól animációs műhelymunkák Péterffy Zsófia és Klingl Béla animációs rendezők vezetésével a Gyermekek és Tanulók Palotájában; 19 órától Klingl Béla: SFX – speciális effektek a magyar filmművészetben címmel vetítés és beszélgetés a Művész moziban.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. November 3-án, csütörtökön 19 órától a nagyteremben Stefan Arsenijević–Srđjan Koljević–Bojan Vuletić Sze­relem és más büntények (rendező: Theodor-Christian Popescu). Korhatár: 14+. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro oldalon kaphatóak. A jegyiroda hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház november 5-én, szombaton 11 órától játssza az 1 × 1 Királyfi című zenés mesejátékát (rendező: Dávid Péter), amelyet az alkotók ötéves kortól ajánlanak. Az előadás helyszíne a Cimborák Bábszínház stúdióterme (Szabadság tér 1. szám). Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Black Adam (román feliratos), 17 órától Kardfog kapitány és a mágikus gyémánt (románul beszélő), 18.15-tól Ahol a folyami rákok énekelnek (magyarul beszélő) és 20.15-től román feliratos, 18.30-tól Mirciulică (román vígjáték), 21 órától Beugró a paradicsomba (magyarul beszélő).

Hitvilág

HALOTTAK NAPJA. Ma 7 és 18 órától kezdődnek a szentmisék a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban. * A kovásznai Szent István Király-templomban ma 16.30-tól lesz szentmise.

IMALÁNC családjainkért. A Sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport kezdeményezésére november 3. és december 1. között imamaratont tartanak, melynek fókuszában a családok állnak. Arra hívnak mindenkit, hogy ebben az időszakban imádkozzanak együtt családjainkért és azokért, akik az imaláncban részt vesznek. A nyitó szentmisét november 3-án Böjte Csaba ferences szerzetes, a záró szentmisét december 1-jén a Mária Rádió műsor­igazgatója, Karácson Tibor mutatja be. Mindkét szentmisét élőben közvetítik. A tanúságtételek és beszámolók videóit a RomKat.ro, a Sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport, valamint a Mária Rádió Erdély Facebook-oldalon lehet követni. A videók hanganyagai reggel fél nyolckor és este negyed tízkor hallhatók a rádióban.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától Reggeli ima, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től Ima a hivatásokért, 8 órától szentmise Nagyváradról, 8.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Dr. Almási Kitti a Traccs legújabb vendége

November 2–7. között Erdélybe látogat dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus, megannyi könyv szerzője, számos rádióműsor, magazin és tévécsatorna rendszeres szakértője. Korunk egyik legismertebb specialistájával a Magyarországon is nagy sikernek örvendő Traccs előadás-sorozat keretében találkozhatnak az érdeklődők az Eventikum rendezvényszervező iroda jóvoltából. Sepsiszentgyörgyön november 3-án, csütörtökön 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében kerül sor a rendezvényre. Kapunyitás 18.30-tól. Az esemény moderátora: Máthé Kincső. Jegyek online vásárolhatók az eventikum.ro oldalon, az esetleges fennmaradó jegyeket a helyszínen értékesítik.

Megemlékezés Barcaföldváron

Koszorúzással egybekötött megemlékező istentiszteletet tartanak – immár huszonharmadszor – az egykori barcaföldvári fogolytábor helyén létesült emlékkertben a nemzeti gyásznapon, november 4-én 15.30 órától.

Ingyenes ügyintézés Szörcsén

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Szörcsén az óvoda épületében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (telefon: 0367 412 103), Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Csőtörés miatt ma 8–17 óráig szünetel az ivóvízszolgáltatás Kézdivásárhelyen a Torjai úton, a Margaréta, a Stadion, a Haladás, a Csipkerózsa és a Nicolae Bălcescu utcában. * Október 6-án, szerda éjszaka Kézdivásárhelyen az ivóvízhálózat mosatását végzik. Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka, 24 órától reggel 5 óráig arra kell számítani, hogy a csapokból kisebb nyomású és zavaros ivóvíz folyik majd. Ülepítés után a víz fogyasztásra alkalmas, ennek ellenére azt javasolják, hogy a munkálatok idejére ki-ki időben szerezzen be a szükségleteinek megfelelő ivóvizet. * Karbantartási munkálatok miatt ugyanebben az időszakban Oroszfaluban, Sárfalván, Szászfaluban és Nyujtódon is szünetel a vízszolgáltatás.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között szerkesztőségünkben személyesen fogadja a jogi tanácsra szorulókat. A szolgáltatás ingyenes.

INGYENES MEGHALLGATÁS. November 7-én, hétfőn 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje és a gyermekek ügyvédje. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.