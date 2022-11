Újraindulhat a cukorgyártás

A találkozó célja, hogy szerződéseket kössenek a 2023-as termésre. Az összejövetelre főleg a Brassó megyei és a háromszéki termelőket várják, de a szomszédos megyékből érkező gazdákat is szívesen látják. Mihaela Neagu vezérigazgató szerint azon dolgoznak, hogy Romániá­ban ne szakadjon meg a cukorrépa-termesztés hagyománya. Az 1889-ben alapított botfalusi gyárat a létesítményt felvásárló Best Achiziții újra beindítja. Az üzemet egykor működtető cég a 2010-es évek elején fizetésképtelenné vált, majd csődbe ment, a gyárat 2018-ban zárták be. Jelenleg 40 fő dolgozik az üzemben, ők importcukor csomagolásával foglalkoznak. * Ha sikerül újraindítani a termelést, jövőre akár két működő cukorgyár is lehet Erdélyben, hiszen a közlemúltban a Marosludas környéki cukorrépa-termesztők bejelentették, sikerült megegyezniük a tulajdonossal az üzem megvásárlásáról.