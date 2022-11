Sportkomplexum épül Kovásznán

A sportkomplexum egy 500 férőhelyes lelátóval, esti világítással, kiszolgálóépülettel ellátott nagy méretű műfüves futballpályát és egy kézilabda-, kosárlabda-, röplabda- és teniszmérkőzésekre alkalmas kisebb méretű sportpályát foglal magában, ezenkívül a helyszínen parkolókat is kialakítanak. A befektetés értéke áfa nélkül 7 559 389,95 lej – tudtuk meg Gyerő József polgármestertől, aki elmondta, hogy a fürdővárosban már régen megfogalmazódott az igény egy korszerű stadionra, mely méltó körülményeket biztosíthat a helybeli sportolóknak éppúgy, mint az edzőtáborba, felkészülésre, edzőmérkőzésekre érkező, a város szállodáiban elszállásolt vendégcsapatoknak. Azt is elmondta, hogy a jövő évben az önkormányzat feladata lesz biztosítani a helyszín közművesítését (a földgáz, villanyáram, ivóvíz bevezetését, a csatornázást), a belső utak, járdák kiépítését, illetve a megközelítést biztosító országút be- és kihajtó sávjainak kialakítását.

„A közigazgatás több szintjén elvégzett kétévnyi munkánk eredménye látszik beérni. Egy önkormányzati kezdeményezés ez, melyet szakmai szempontok mentén felkarolt és támogatott Kovászna Megye Labdarúgó Egyesülete és Oláh József elnök. Aztán következett számos, de sikerrel végzett előkészítő-, közigazgatási, műszaki jellegű tennivaló és feladat a helyi tanács és a polgármesteri hivatal számára. Az RMDSZ parlamenti képviseletének és kormányzati szerepvállalásának köszönhetően kellő időben megkaptuk azt a megyei és központi szintű politikai támogatást is, mely esélyeinket megsokszorozta: Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettest, Tamás Sándor megyeitanács-elnököt és Cseke Attila fejlesztési minisztert illeti ezért a köszönet, de köszönet minden kedves önkormányzatbeli munkatársamnak, tanácsosnak, szakembernek, akik segítségével az előkészítő munkát elvégeztük” – mondta a polgármester.

Ugyancsak a volt lőtér területén, szintén a Nemzeti Befektetési Társaság támogatásával belátható időn belül megépül majd egy 180 férőhelyes lelátóval rendelkező fedett sportcsarnok is. Bár a helyszín ugyanaz a közel négy és fél hektáros terület, amelyet korábban a román hadsereg adott át az önkormányzatnak, és amely a város által véglegesen megnyert per tárgyát képezte a volt tulajdonosokkal, két külön beruházásról van szó. A finanszírozást is két külön pályázaton nyerte meg Kovászna önkormányzata. A sportcsarnok esetében a közbeszerzés lezárult, megvan a kivitelező cég is, de az építkezés elkezdéséhez még be kell szerezniük néhány hatósági engedélyt.