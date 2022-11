Bővítik a szennyvízhálózatot Kovásznán

A Közüzemek Rt. kovásznai megbízott vezetője, Bicskei Loránd arról számolt be, hogy az említett utcában 1,3 km hosszúságú szennyvízvezetéket fektetnek le. Jelezte azt is, hogy az esetek többségében az ivóvizet és a szennyvizet is szivattyúk segítségével mozgatják a hálózatban, a kovásznai Felső-Páva utca magas fekvése miatt azonban a gépesítést mellőzni lehet, így meghibásodás is kevesebb adódhat. A szakember szerint az új vezetéket a fürdőváros kézdivásárhelyi kijáratának környékén csatlakoztatnák a meglévő szennyvízhálózatra. Megjegyezte, az anyagbeszerzés megtörtént, leszállították az egyéb szükséges tárgyakat is, így hamarosan elkezdődhetnek a munkálatok. A kivitelezést késleltetheti az időjárás és a hideg, ám a regionális vízszolgáltató nem számít különösebb akadályokra. A Közüzemek Rt. közleményében arról is tájékoztatott, hogy a beruházás idején nem várható különösebb forgalmi fenn­akadás, úttörés is kevés lesz – utóbbi a házak csatlakoztatásához szükséges, ám ez rendszerint rövid idő alatt kivitelezhető, egynapos munka. Az érintett ingatlanok tulajdonosait munkatársaik időben értesítik a beavatkozásokról.

A szennyvízhálózat bővítését Kovászna önkormányzata finanszírozza, a munkálat összértéke 484 ezer lej, a beruházásnak pedig jövő év októberére kell elkészülnie.