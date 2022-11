Rengeteg újdonsággal készül a Székely Nemzeti Múzeum

„Három éve nem látogatható az intézet, viszont jól haladnak a munkálatok, és hamarosan végzünk. Egy új és korszerű múzeumot kapunk a régi, analóg intézmény helyett” – mondta Vargha Mihály, a múzeum igazgatója. Az intézmény megújításának egyik célja a fiatal közönség megszólítása és bevonzása. „Most már nem elégszünk meg azzal, hogy a vitrinekben kint vannak a tárgyak és mellettük cetlin a leírások. Lesz helyettük QR-kód, és Gábor Áron csatái is megtekinthetőek lesznek a virtuális valóságban, lehet majd például ágyúval is lőni. Animációs kisfilmekkel megspékelt tartalom vonzza majd ide a fiatalokat. Nekünk ötven év múlva is kellenek majd látogatók” – hangsúlyozta az igazgató.

Kiemelte, jelentős hangsúlyt kap majd a múzeumpedagógia is. A tervek szerint az ezzel foglalkozó szakembereknek nem kell majd teremről teremre vándorolniuk, hanem lesz egy külön épületük, ahol egész nap csoportos foglalkozásokat tarthatnak. „A múzeum szeretetére egészen fiatal kortól el kell kezdeni nevelni a gyerekeket. Meg kell ízlelniük ezt a műfajt, így tudnak majd visszacsatolni a későbbiekben” – mondta Vargha Mihály.

A múzeumban továbbá helyet kap majd a legújabb Gábor Áron-kiállítás is. Megtalálható lesz az öntőmester utolsó ágyúcsöve, de sok más emléktárgy is ebből a fontos korszakból. „Az ágyúcső számunkra olyan, mint a Louvre számára a Mona Lisa. Történelmünk egy fontos emléktárgya, hiszen a háromszéki önvédelmi harcok jelentősek voltak” – világított rá a múzeum igazgatója.

A Kós Károly által tervezett, történelmi, kulturális és építészeti szempontból is jelentős épület mellett a múzeumhoz tartozó park is megújul. Új funkciókkal látják el és megszépítik. Egyfajta dendrológiai kert lesz, kopjafákkal, őshonos fafajtákkal, tanösvényekkel, amfiteátrummal és színpaddal. A színpad és amfiteátrum tervezése során a Tamási Áron Színházat is bevonták a munkába.

„Koncerteket, előadásokat, családi napokat tartunk majd a parkban. Igyekszünk, hogy az embereket ne csak a tudomány fogyasztására, hanem a szabadidő színvonalas eltöltésére is sarkalljuk” – magyarázta Vargha Mihály. Hozzátette: „A programokat próbáljuk kellemes és csendes mederben terelni. Lesznek koncertek, de nem rockzenére kell gondolni, és sörözés helyett is inkább borkóstolókat tartunk.”

További újítás lesz a múzeum pincéjében kialakított látványraktár, ahol rengeteg izgalmas mű tekinthető majd meg, de nem tematikus rendezésben.

A múzeum kimondott célja, hogy Székelyföldön elsők és példamutatóak legyenek – mind modernitásban, mind tartalomban. „Megvolt már a hírnevünk, hiszen 150 éves lesz lassan az intézmény, de tartalomban idáig nem voltunk elsők. A tervünk az, hogy hagyományban és innovációban is mi mutassunk irányt, hogy milyen legyen egy székely múzeum. Nem elég az, hogy ötéves technikákat használunk. Nekünk a legújabb kell” – jelentette ki Vargha Mihály.

Az intézmény egy fontos vonása, hogy nem kizárólag székely művek lesznek megtekinthetőek, hanem román avantgárd alkotások is. „Helyet kell engedni mindenkinek. Persze, tematikában a székelység és magyarság tárgyain lesz a hangsúly, de idáig is volt már bemutató a románságról, juhászkodásról, és ugyanúgy a cigányságnak is volt már kiállítása. Szeretnénk ezt a szokást megőrizni” – ecsetelte a múzeum igazgatója.

Ha minden a tervek szerint halad, jövő októberben elvágják a szalagot, és a Székely Nemzeti Múzeum újra elérhető lesz a nagyközönség számára.

Kaposi Mátyás Péter