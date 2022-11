Eredményes a lomtalanítás

Máthé László igazgató a lomtalanítás kapcsán kifejtette, a társaság számára a legfontosabb, hogy minél többen igénybe vegyék szolgáltatásukat, és ezáltal visszaszorítsák a „lomtalanításnak” sajnos vidékünkre is jellemző ad hoc, súlyosan környezetkárosító gyakorlatát. A Tega kimutatása szerint 2021-ben 9137 család adott le valamilyen lomot, míg 2022-ben már 12 156 család, ez pedig egyharmados növekedést jelent. Az üveggyűjtés kapcsán jelezte, mivel tovább késik a betétdíj bevezetése, jövő évben is megszervezik az üvegszüretet, amely idén is népszerűnek bizonyult. A társaság adatai szerint 2021-ben 484 500 kg, idén pedig 679 906 kg üveg gyűlt össze, és ennek tetemes részét már át is adták újrahasznosításra. Elektronikai hulladékból idén kevesebbet sikerült összegyűjteni: míg tavaly közel 176 ezer, idén közel 167 ezer kg gyűlt be, viszont tavalyhoz képest nőtt azok száma, akik elektronikai cikkeket adtak le. Máthé László rámutatott, ezt az eredményt olyan körülmények közt sikerült elérniük, hogy országszerte zajlik a háztartási gépek roncsprogramja. Jelentős mennyiség, több mint 140 teherautónyi gyűlt össze régi matracokból, bútorokból, textíliákból és gumiabroncsokból is.