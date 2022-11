Kiállítás

[ARHITECTURA. 6.] ÉPÍTÉSZETI SZEMLE. November 4–11. között Sepsiszentgyörgyön látható az [arhitectura.6] építészeti szemle vándorkiállítása, amely Brassó, Kovászna, Hargita, Maros, Szeben és Vâlcea megyei építészek alkotásait mutatja be. A cél felhívni a figyelmet a minőségi építészet közösség- és városképformáló erejére. A kilenc városban bemutatott vándorkiállítás és az ehhez kapcsolódó rendezvények negyedik stációja Sepsiszentgyörgy. A kiállítást ma 17 órakor nyitják meg a Szabadság téren.

FOTÓKIÁLLÍTÁS ÉS DÍJAZÁS. A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola szervezésében A pillanatok őrzői című országos fotópályázat kiállítását november 5-én, szombaton 18 órakor nyitják meg Sepsiszentgyörgyön a Tein Teaházban. Ez alkalommal adják át a díjakat. Köszöntőt mond Gáj Nándor, a Művészeti és Népiskola igazgatója. A tárlatot bemutatja Huszár Szilamér fotográfus, a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete fotószakosztályának koordinátora. Gitáron közreműködik Filip Zsombor, a népiskola zenetanára, valamint meghívottja, Kakasi Nóra fuvolás.

Könyvbemutató

November 5-én, szombaton 19 órakor a gelencei kultúrotthonban Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke és Nagy Zoltán történész bemutatja az Előre az Úz völgyében című kötetet. A Kocsis Károly által szerkesztett kiadványt gazdagon illusztrálják Kövér Gyula helyszínen készített, művészi értékű rajzai, valamint a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményéből származó korabeli fotók. A könyvben Gottfried Barna történész, levéltáros tanulmánya a kor hadtörténetébe vezeti be az olvasót, Tamás Sándor térképgyűjtő Úz völgye térképészeti történetét ismerteti. Az eseményen fellép a Gelencei Férfi Dalárda, valamint levetítik a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete pályázatának díjnyertes alkotását, Kátai Edit és Petke László Úz-völgyi mementó című filmjét.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház november 5-én, szombaton 19 órától a Háromszék Tánc­stúdióban Are we human or are we dancers? című előadását játssza, rendező-koreográfus: Ioana Marchidan. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro oldalon kaphatóak. A jegyiroda pénteken 9–13 óráig tart nyitva, elő­adásnapon a kezdési időpont előtt egy órával nyit.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház november 5-én, szombaton 11 és 8-án, kedden 12 órától az 1 × 1 Királyfi című zenés mesejátékát játssza (rendező: Dávid Péter). Az ötéves kortól ajánlott előadás helyszíne a Cimborák Bábszínház stúdióterme (Szabadság tér 1. szám). Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet.

Tánc

A BEKECS NÉPTÁNCSZÍNHÁZ legújabb előadása, Örkény István Tóték című tragikomédiájának néptáncszínházi feldolgozása ma 19 órától tekinthető meg Kovásznán a Művelődési Központban. Jegyár: 20 lej. Helyfoglalás, további információk a 0744 364 250-es

telefonon. Rendező-koreog­ráfus: Györfi Csaba. Az elő­adás megtekintése 14 éven aluliak számára nem ajánlott.

Zene

ORGONA-ÉNEK HANGVERSENY. A kézdivásárhelyi Boldog Özséb katolikus templomban ma 18 órától Szabó Levente orgonistát és Mihaela Buhaiciuc énekművészt hallhatják. Műsoron: Jacques Boivin-, Michel Richard de la Lande- és Johann Sebastian Bach-művek, valamint Nagyszerdai lamentációk. A belépés ingyenes, adományokat szívesen fogadnak.

KÓRUSKARAVÁN. A Kónya Ádám Művelődési Ház Cantus Firmus Vegyes Kara Kovászna Megye Tanácsa támogatásával Kóruskaraván programjának folytatásaként (II. állomás) november 6-án, vasárnap a málnási református templomban a 11 órai istentisztelet részeként ad hangversenyt, betekintést a kóruséletbe, segítve ezzel is a vidéki kórusmozgalmat.

Magyar Animációs Napok Sepsiszentgyörgyön

A magyar animáció napja (október 28.) alkalmából négynapos esemény kezdődött november 2-án a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében. A november 5-én záródó esemény mai programja: a Művész moziban 17 órától Klingl Béla Boxi mesék animációs filmjeinek vetítése, majd beszélgetés, közönségtalálkozó; 18 órától Péterffy Zsófia animációs filmjeinek vetítése, utána beszélgetés, közönségtalálkozó; 18.45-től a Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad) hallgatóinak animációit bemutatja Balázs Zoltán vezetőtanár; 19.30-tól kerekasztal-beszélgetés Az animációs filmek jelene és jövője címmel, meghívottak: Péterffy Zsófia, Klingl Béla, Balázs Zoltán animációs alkotók, moderátor Pál Béla Vendel animációs oktató. Szombaton: 11 órától Klingl Béla Boxi mesék animációs filmjeinek vetítése, utána beszélgetés, közönségtalálkozó a Művész moziban.

9. Székföldi Magyar Napok

A hidvégi református templomban november 6-án, vasárnap 13 órakor veszi kezdetét az idei 9. Székföldi Magyar Napok rendezvénysorozata. Igét hirdet Ferenczy Miklós nyugalmazott esperes, majd megnyitja a Gy. Szabó Béla (1905–1985): Színek és fények című emlékkiállítást. Az ünnepséget a Kájoni Consort régizene-együttes elő­adása zárja.

Hitvilág

ŐSZI CSALÁDI NAP BABA-MAMA BÖRZÉVEL. A sepsiszentgyörgyi vártemplomi gyülekezet szeretettel vár kicsiket és nagyokat a november 5-én 11 és 15 óra között tartott családi napra a Vártemplom új gyülekezeti termében és udvarán.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön mától 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu– Dr. Max (telefon: 0267 312 049) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Szombaton és vasárnap napközben a Sepsi Value Centre-ben és a Kauflandban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) 12–16 óráig; a Grigore Bălan tábornok út 62/2. szám alatti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) 10–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

TERMELŐI ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR. Sepsiszentgyörgyön november 5-én és 6-án termelői és kézműves vásárt tartanak a főtéren. A vásárban többfajta élelmiszert, tárgyakat lehet vásárolni, a szokásos kürtőskalács mellett a fagylalt sem hiányzik majd a felhozatalból.

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön ma 10–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a következő utcákban, lépcsőházakban: a Grigore Bălan tábornok úti 60-as tömbház A, B, C lépcsőháza, 15P lépcsőház, a 21-es, 23-as és 24-es tömbház A, B lépcsőháza; Esthajnalcsillag utcai 60-as tömbház (D lépcsőháztól az L lépcsőházig), 61-es tömbház (E lépcsőháztól az L lépcsőházig); a Zefír utcai 60-as tömbház A–D lépcsőházai, 16-os tömbház (A, B, C és D lépcsőház), 20-as tömbház (E és F lépcsőház); az 1918. december 1. úti 6-os tömbház A és B lépcsőháza, valamint az 54., 56., 58., 60. és 60/A szám alatti magánházai.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi hétvégi programja az arta.cityplex.ro/hu honlapon található meg.

MEGHALLGATÁS. November 7-én, hétfőn 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje és a gyermekek ügyvédje. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.