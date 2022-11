A nagyszabású munkálat mintegy hárommillió euróba kerül – tudtuk meg Constantinescu Herman iskolaigazagtótól. Mint elmondta, a szakközépiskola kihasználta a ROSE- (Romania Secondary Education Project) program által nyújtott lehetőségeket, minek köszönhetően sikerült javítani az idei érettségi eredményeken és korszerű taneszközökkel felszerelni az iskolát, az A-épület minden termét rusztikus egyéni padokkal és székekkel bútorozták be, és ezekből a tantermekből az okostáblák, a kivetítők és a laptopok sem hiányoznak. Ugyanennek a programnak köszönhetően televíziót és irodai felszerelést is beszereztek. A ROSE-program négyéves futamidejű. Mivel 150 000 eurós támogatásról van szó, de nem sikerült a teljes összeget elkölteni, az iskola vezetősége egy év hosszabbítást kért és kapott. A B-épületet nemsokára az iskola saját jövedeleméből új padokkal és eszközökkel szerelik fel.

Az igazgató azt is elmondta, hogy az állategészségügyi képzésük megyeszinten egyedi, a IX–XII. évfolyamon létezik egy-egy állategészségügyi osztály, ez a mozgatórugója az Apor Péter Szaklíceumnak, és ezeknek az évfolyamoknak a tanulói – szám szerint harmincketten – éltetik a bentlakást és az iskolai étkezdét.

Az iskolának létezik egy hivatalosan is bejegyzett alapítványa, az Apor Péter Alapítvány, ahová a tanintézmény tanárai befizetik adójuk 3 százalékát. Az igazgató elmondása szerint az alapítvány számláján elég szép összeg gyűlt össze, aminek egy részét tánctanár alkalmazására fordítják.

A két elhanyagolt állapotban lévő kapusházat sikerült önerőből kívül-belül felújítani. Az iskolában autóvezetést is tanulnak a diákok, két Mazda személygépkocsi áll a rendelkezésükre, a jövő hónaptól meglesz a harmadik jármű is, egy teljesen új, 65 lőerős Renault Clio. Traktorból szintén hármat fognak használni, ezek közül kettő új, a harmadik pedig egy 445-ös régebbi, de az is üzemképes és felújítás alatt van.

Az iskola közel húsz hektáron gazdálkodik. Idén közel 80 000 kg búzatermésük lett, amit egy vidéki pékségnek adtak el. Partnerségben az Agrico-M céggel az iskola öthektáros földjén krumplit termelnek, a vállalkozás pedig gyakorlati oktatásban részesíti a tanulókat. Jövőre így 13 hektáron gabonát, öt hektáron krumplit és közel két hektáron lucernát termesztenek. A földek elsősorban didaktikai célt szolgálnak, a jövedelmet szintén az oktatásra fordítják.

Az Apor Péter Szaklíceum partnerségeket épített ki több magyarországi tanintézménnyel, többek között Oroszháza, Jánosháza és Komárom iskoláival, de a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel is jó kapcsolatokat ápolnak. Az iskola tanulói számos szakmai versenyre neveznek be, idén egy Erasmus-programba is be szeretnének kapcsolódni.

A mezőgazdasági minisztérium jóvoltából – ahová a szaklíceum tartozik – 150 000 lejre újabb gépeket szereztek be, ezúttal talajmegmunkáló gépeket vásároltak, és dédelgetett álmuk, hogy egy nagy kapacitású, vadonatúj traktort, arató-cséplő gépet és krumpliszedő gépet is vásároljanak. A szaktárca abban is segítséget ígért, hogy egy ultramodern informatikatermet is berendezzenek – mondotta az igazgató.

A cikk végére az is idekívánkozik, hogy Constantinescu Hermant a szovátai Teleki Oktatási és Módszertani Központban a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség az Apáczai-díj dicsérő oklevelével jutalmazta az utóbbi két esztendőben végzett tudományos munkasságáért.