Az Erzsébet parkban levő játszótér felújítását is elindította Sepsiszentgyörgy önkormányzata.

A múlt héten elfogadott megvalósíthatósági tanulmány szerint a meglévő játszótérnél nagyobbat rendeznek be, a fölötte nyújtózó lejtőt is kihasználva: erre több különböző csúszdát szerelnek fel, ezeken kívül pedig sokféle újszerű, mozgásra ösztönző eleme lesz az új játszótérnek, amelyet mozgásukban korlátozott gyermekek és felnőttek is használhatnak majd.

Egyes felületeket védőburkolattal látnak el az esetleges sérülések kivédésére, a homokozó fölött árnyékolót feszítenek ki, pihenésre alkalmas padokat és más utcai bútorzatot is elhelyeznek. A beruházás értékét 1,2 millió lejre becsülik.

Ez lesz a hatodik játszótér, amelyet európai szabványok szerint korszerűsítenek, két hónappal korábban ugyanis öt másik felújításáról döntöttek, ezek a Lendület, az Otthon és az Ifjúság sétányon, az 1918. december 1. és a Gyöngyvirág utcában találhatóak, a rájuk szánt összegek pedig 1,7 és 4,3 millió lej között mozognak. (demeter)