Henning László, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke lapunk megkeresésére elmondta: hosszas próbálkozás után idén végre került jelentkező a tervezésre kiírt közbeszerzésen. Egy nagyváradi vállalkozás nyerte el a megbízatást, és jelen állás szerint az év végére elkészülhetnek a tervek. Úgy tűnik továbbá, hogy előzetes jóváhagyások tekintetében sem lesz fennakadás. A folyamatot bonyolította, hogy a Bazár-épület nem teljes egészében a megyei önkormányzat tulajdona, így a többi tulajdonos hozzájárulását is meg kellett várni. Az alelnök szerint, ha minden jól megy, tavasszal a kivitelezési közbeszerzést is elindíthatják. Lapunk kérdésére azt is elmondta, hogy mint már korábban is szerették volna, ezúttal a tetőtér és a toronyrész rendbetétele is bekerül a tervekbe, továbbá a felvonók is. A megyei önkormányzat a nyár elején külön összeget hagyott jóvá a tervezésre. A munkálatot teljes egészében saját forrásokból finanszírozzák, korábban felvetődött átadása az Országos Befektetési Társaságnak, de erről végül lemondtak.

A Székely Nemzeti Múzeum egyik reprezentatív kiállítótere, az intézmény képzőművészeti gyűjteményének „székhelye”, a sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő Képtár immár tíz éve tart zárva. Felújítását 2012-ben kezdték meg a művelődési minisztérium támogatásával, amikor a megyeháza átadta a terepet a beruházó kulturális tárcának. A kivitelezés jogát egy szászmedgyesi vállalkozás nyerte el, amely a tennivalók nagyjából nyolcvan százalékáig jutott másfél év alatt, azonban az is kétes minőségűnek bizonyult (például a külső falak vakolata rövid idő után megbomlott), majd a cég teljesen leállította a munkát. A minisztérium szerződést bontott, de magánál tartotta az ingatlant. A Kovászna Megyei Tanács végül 2016 novemberében kapta vissza a képtár épületét – és vele együtt a befejezetlen munkálatokat. Több ízben próbáltak tervezőt, kivitelezőt találni, ám a versenytárgyalásokra nem akadt jelentkező, egyebek mellett amiatt, hogy egy már viszonylag előrehaladott munkálatról volt szó, ilyen munkálatok folytatását, befejezését nem szívesen vállalják a cégek.