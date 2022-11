Remekül kezdte a pénteki mérkőzést a háromszéki csapat, amely az 5. percben emberhátrányban szerzett vezetést, Bíró Mátyás előkészítéséből Szergej Pajor volt eredményes (1–0). A jobb játékerőt képviselő házigazdák nem sokkal később növelték előnyüket, a 8. percben Antal Előd átadását Róth Zoltán váltotta gólra (2–0). A narancs-kék mezesek a második harmadban is érvényesítették akaratukat, a 23. percben emberelőnyben Alekszandr Bolsakov passza után ismét Szergej Pajor lőtt a hálóba (3–0). Ezt követően Bíró Ottó is feliratkozott a gólszerzők közé, a 25. percben Molnár Zsombor előkészítését követően továbbított a kapuba (4–0). Négygólos hátrányban Jens Brändström időt kért, azonban nem tudta megtörni a hazai csapat lendületét, amely a 36. percben Gecse Olivér révén növelte előnyét (5–0). A Háromszéki Ágyúsok az utolsó harmadban ismét emberhátrányban szereztek gólt, a 42. percben Szergej Pajor harmadszor is betalált (6–0), így mesterhármassal zárta a találkozót, majd a 59. percben Alekszandr Bolsakov beállította a végeredményt (7–0).

Pelle Torstensson együttese szombaton is hamar magához ragadta a kezdeményezést, a házigazdák a 8. percben kerültek előnybe a Molnár testvérek összjátékának köszönhetően, Zoltán átadásából Zsombor szerzett vezetést (1–0). A háromszéki csapat az első szünet előtt újabb gólt jegyzett, a 18. percben Alekszandr Bolsakov passza után Vitalij Karamnov volt eredményes (2–0). A második harmadban is kidomborodott a két gárda közti tudásbeli különbség, bár a narancs-kék mezesek csak egyszer tudtak betalálni, a 22. percben Márton Koppány iratkozott fel a gólszerzők közé (3–0). A Háromszéki Ágyúsok az utolsó játékrészben erődemonstrációt tartottak, a 41. percben Molnár Zoltán előkészítését Gecse Olivér értékesítette (4–0), majd a 46. percben Karamnov másodszor is bevette a kaput (5–0). Nem sokkal később ismét a Molnár testvérek villantak, az 52. percben Zoltán passzából Zsombor szerzett gólt (6–0). A hajrá a kiállításokról szólt, viszont újabb találat már nem született, ugyanis egyik gárda sem tudta kihasználni emberelőnyeit. A háromszéki alakulat hozta a kötelezőt, az idényben mind a négy Sapientia U23 elleni mérkőzését megnyerte.

Eredmények: Háromszéki Ágyúsok–Sapientia U23 7–0 (gólszerzők: Szergej Pajor 5., 23., 43., Róth Zoltán 8., Bíró Ottó 25., Gecse Olivér 36., Alekszandr Bolsakov 59.), Háromszéki Ágyúsok–Sapientia U23 6–0 (gólszerzők: Molnár Zsombor 8., 52., Vitalij Karamnov 18., 46., Márton Koppány 22., Gecse Olivér 41.).