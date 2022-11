A Veres László által felkészített kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK hat sportolóval vett részt az elmúlt hétvégén Izvorani-ban megtartott U18-as egyéni és csapat földharc országos bajnokságon, amelyről a céhes városi csapat cselgáncsozói két aranyéremmel és két hetedik helyezéssel tértek haza. A küzdelemsorozat szombati napján tartották meg a csapatversenyt, amelyen a háromszékiek közül csak Balogh Hanna volt érdekelt, és ő is a Kolozsvári MSK színeiben lépett tatamira. Balogh ez alkalommal is remek teljesítménnyel rukkolt elő, és ezzel egy újabb bajnoki címhez segítette a kincses városi gárdát. Vasárnap következett az egyéni megmérettetés, amit a 63 kg-os súlycsoportban Balogh egy második aranyéremmel fejezett be. Csapattársai közül a 81 kg-os kategóriában küzdő Aracsi Ákos és Marthi Áron a hetedik lett, Barbocz Mátyás (66 kg) egy győzelemmel és két vereséggel, Szima Tamás (81 kg) két sikerrel és két elvesztett meccsel, míg Antal Levente egy vereséggel zárta az Ilfov megyei viadalt.

A Nagy Mózes SK dzsúdókái két hét múlva Szörényváron vendégeskednek, ahol a Drobeta Kupán és a Mirela Vasilan Emlékversenyen vesznek részt. (t)