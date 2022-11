Lemondott Szentkatolna alpolgármestere

Lemondott Zsigmond Zoltán, Szentkatolna alpolgármestere. A községházán október 27-én iktatták Zsigmond lemondását, aki közel kétéves mandátuma után nemcsak az alpolgármesteri tisztségből távozott, hanem a helyi tanácsból is kilépett.

Megkeresésünkre Zsigmond Zoltán elmondta: távozásának oka nem betegség vagy egyéb kitalált ok, hanem az összeférhetetlenség, nem tudott ugyanis szót érteni Tusa Levente polgármesterrel – aki tizennyolc éve tölti be a tisztséget –, ezért jobbnak látta, ha lemond. Tusa Levente polgármestert telefonon értük utol, az alpolgármester távozását nem óhajtotta kommentálni. Arra a kérdésünkre, hogy a 2020-ig több alpolgármesteri mandátumot teljesítő Fülöp Barna RMDSZ-es tanácstagnak van-e esélye visszakerülni a megüresedett alpolgármesteri székbe, az volt a válasza, hogy erről nem ő, hanem a tizenhárom tagú – tizenegyen az RMDSZ, ketten pedig a Magyar Polgári Párt színeiben nyertek önkormányzati képviselői mandátumot – községi tanács dönt majd, mindenképpen közülük kerül ki az új alpolgármester. Zsigmond Zoltán helyét az RMDSZ-es pótlistán szereplő következő személy, id. Bartos Károly fogja betölteni, akit az e hónapi vagy a decemberi tanácsülésen iktatnak majd be.

A helyhatósági választásokat követően 2020 novemberében Szentkatolnán Fülöp Barna addigi alpolgármester és meglepetésszerűen Zsigmond Zoltán jelöltette magát a tisztségre. Az önkormányzati képviselő-testület titkos szavazása nyomán tíz szavazattal Zsigmond Zoltán hatolykai állategészségügyi technikust választották alpolgármesterré, Fülöp Barna mindössze három voksot kapott. Fülöp Barna a legutóbbi önkormányzati választásokat megelőzően 21 évig és három hónapig volt Szentkatolna alpolgármestere.