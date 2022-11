Könyveléstől a konyháig: egy vidéki pizzázó története

Urszuly Tímea és Barna Harmónia névre keresztelt pizzázója Mikóújfalu központjában, a polgármesteri hivatal szomszédságában található. Egy, a kommunizmus idején épült ingatlan leromlott, másfél évtizedig használaton kívüli részét hozták rendbe nem kis munka árán, így ma a betérő vendégeket takaros, világos, tiszta helyiség fogadja, mely nagyobb események otthonául is szolgál. Az előző időszakról, kihívásokról és eredményekről egy kávé mellett beszélgettünk az Urszuly házaspárral kellemes pizzázójukban.

– Tulajdonképpen a járvány közepén indultunk. Amikor mindenki bezárt, mi 2020. december elsején megnyitottunk. Régi álmunk vált valóra, szerettünk volna valamit létrehozni, ami csak a miénk, és valami egyedit, különlegest kínálni vendégeinknek – idézte fel Tímea. – Úgy terveztük, hogy a költségeket egy startup-pályázatból fedezzük, felvettük a kapcsolatot a pályázatírókkal, bejegyeztük, elindítottuk a céget, s mire elkészültünk, kiderült: a járvány miatt nem lesz pályázati kiírás. Férjem építkezési céget működtet, ő akkor a legtöbbet ott dolgozott, így végül úgy döntöttünk: ha már eddig eljutottunk önerőből, hasonlóképpen csináljuk meg ezt a vállalkozást is. Minden pénzt, amit a férjem keresett, a Harmóniába fektettük. Kibéreltük ezt a valamikor kocsmaként működő, rossz állapotban lévő helyiséget és rendbe hoztuk. Jó a viszonyunk a tulajdonossal, ő is segített, ajtót, ablakokat cserélt, most tervezzük egy terasz kialakítását is, mert már jövő évre is sok az előjegyzett rendezvény – sorolta a fiatalasszony.

Tímea határozottsága, kitartása a vállalkozást engedélyező élelmiszerbiztonsági hatóság felelősét is meglepte, a fiatal hölgy fényképekkel felvértezve kereste fel, hogy megtudja, mit és miként kellene kialakítani a rendelkezésre álló térben, hogy megkaphassák az induláshoz szükséges hatósági engedélyt. Megfogadták a javaslatokat, később pedig megkapták a jóváhagyást.

– Kizárólag házhoz szállítással működtünk a kezdetekben, és nem győztünk eleget tenni a megrendeléseknek. Ide helybe és a környező falvakba is kiszállítottuk az ételeinket, de vittünk még Tusnádfürdőre is. Aztán útnak indítottuk a hidegtálainkat, azokra már az első karácsonykor és szilveszterkor is igény mutatkozott. Ez utóbbiak kezdetben még nem voltak ilyen gazdagok, mint jelenleg, de idővel kibővült, gyarapodott a kínálat, és egyre nagyobb az igény is, a legtöbben ezek révén ismertek meg minket – sorolta a vendéglátónk.



Szívvel, lélekkel, minőségit

A Harmónia konyhájában Tímea három kolléganőjével készíti a fogásokat, pizzákat, férje a pultnál szorgoskodik, ő a Harmónia pincére. Arról faggattam, mi inspirálja őket, miközben főznek. A ház asszonya mosolyogva, ragyogó szemekkel, kezét a szívére helyezve válaszolta: minden belülről fakad, maga találja ki, hogy éppen mi és hogyan készüljön, s ebben döntő szerepe van pillanatnyi hangulatának, lelkiállapotának is. Meggyőződéssel állítja, éppen ezért nem sikerült eddig két egyforma hidegtálat kiadniuk a konyhából, rendszerint az adott pillanatban jött ötlet, gondolat alapján rendezi el a húsokat, sajtot, zöldséget, gyümölcsöt, virágot a tálakon, így lesz mindegyik egyedi, megismételhetetlen. „Szívem, lelkem benne van!” – mondta mosolyogva. Kérdésemre elismerte, ugyan nem szakmája ez – korábban könyvelőként dolgozott –, de nagyon szeret főzni.

A Harmóniát igazi családi vállalkozásként működtetik, férj és feleség együtt megy bevásárolni, az alapanyagokat több helyről szerzik be. Kitapasztalták, melyek a minőségi, megbízható hozzávalók, ezekhez ragaszkodnak, helyi termelőktől is vásárolnak, főként zöldséget. A kolléganőkkel közösen döntik el, mi lesz a napi menü, közben sok receptet átnéznek, s ha valamelyiket elkészítik, rendszerint „megfűszerezik” saját ötletükkel.

– Reggelente bevásárolunk, majd kijövünk és főzünk, az elkészült ételt mindig frissen szolgáljuk fel, vagy ha úgy kérik, házhoz visszük. Nálunk nem működik az, hogy lefagyasztjuk majd elővesszük az ételt, nem szeretem. Az étel frissen a legjobb! – szögezte le határozottan Tímea. – A hidegtálakhoz is napokkal korábban felvesszük a rendeléseket, hogy amiből összeállítjuk, az friss legyen: sajt, sonka és szalámi mellett apró fasírt és apró bécsi, töltött karaj, gombás csirke, töltött fasírt kerül a tálakra, de igény szerint egyebet is elkészítünk – sorolta.

A fiatal hölgy a bizalom jeleként tartja számon, hogy sok megrendelőjük mindössze az anyagi keretet közli, amibe bele kell férniük, a tálak elkészítését teljes mértékben rájuk bízzák, szabad kezet adnak nekik. „Ilyenkor szárnyal minden gondolatom, minden elképzelésem, nagyon tudok bennük gyönyörködni” – jegyezte meg mosolyogva.

Zenés vacsorák és különleges vendégek

A Harmónia pizzázó tavaly májusban nyitotta meg ténylegesen is ajtaját a vendégek előtt, azóta pedig folyamatosan biztosítják a helyszínt és a finom ételeket családi eseményekhez, kisebb-nagyobb rendezvényekhez, élő zenés vacsoraestékhez. Emellett működik a cateringszolgáltatás is, az elmúlt időszakban számos eseményen szolgálták fel hideg és meleg ételeiket: főztek keresztelőre, meglepetés-születésnapra és nyugdíjas búcsúztatóra, illetve 190 fős lakodalomra is. Volt olyan hétvégéjük, amikor egyszerre öt helyszínen biztosították az étkeztetést, máskor pedig ötszáz fős csapatot reggeliztettek. Az idei falunapon fellépő Zanzibár együttes is betért hozzájuk falatozni, csülkös babfőzeléküket, pörköltjüket és babgulyásukat grófok is megkóstolták. Ezekre a különleges alkalmakra előre készülnek, a konyhára külső segítséget hívnak, hiszen ilyenkor szó szerint éjjel-nappal dolgozni kell, hogy minden időben elkészüljön, asztalra kerüljön.

Vendégeik viszik hírüket

Bár vállalkozásukat nem reklámozzák különösebben, a Harmónia főztjét és főként hidegtálait egyre többen ismerik. Urszuly Barna úgy véli, a járványügyi korlátozások idején szájról szájra terjedt a hírük, hiszen a Facebookon kívül sem akkor, sem most nem népszerűsítették máshol, másként magukat. Azt tapasztalták, sokan a közösségi média vagy ismerősök révén jutnak el hozzájuk, de az is előnyükre szolgál, hogy viszonylag nagy az ismeretségi körük. Elmondta, minden egyes ételt nagy gonddal, odafigyeléssel készítenek, így akik náluk ünnepeltek valamilyen eseményt, akiknek ételt szállítottak eddig, azok vitték hírüket. Munkájuk elismeréseként értékelik, hogy nagyobb szállásadók, civil szervezetek is felkérték őket, hogy eseményeiken biztosítsák az étkeztetést.

Barna hangsúlyozta, a vendéglátás a Tímea álma volt, neki ott volt az építkezés, s bár még nem mondott le teljesen róla, mostanában háttérbe szorult. Nehéz volt az átállás, most más kihívásokkal szembesül, a bárpult mögött kell jól teljesíteni, de szeretettel végzi ezt a munkát is. Az építkezésből hozott pontosságot a vendéglátásban is lehet hasznosítani – állítja, különösen a terítéskor, „végignézek az asztalon, felmérem, hogy evőeszköz, szalvéta, minden egyéb szépen, sorban legyen kihelyezve” – mesélte nevetve.

Ami konyhájukon elkészül, az legyen jó és finom, és azzal vendégeik is elégedettek legyenek – ez a cél vezérli munkájában az Urszuly házaspárt. Elszántak, ezért kolléganőikkel megállapodtak abban: senki nem ad ki olyan ételt a konyháról, amelyet ő maga nem fogyasztana el. Mindannyian a minőségre törekszenek, függetlenül attól, hogy a napi menüt kell éppen elkészíteniük vagy egy nagy rendezvényre főznek. Vállalkozásuk jövedelmező, munkatársaik bérét, az adókat pontosan fizetik, a jövedelmet pedig maradéktalanul visszafordítják: eszközöket, berendezéseket vásárolnak, szépítik a Harmóniát. Közben feltérképezték a bővítés lehetőségeit, a közeljövőben Sepsibükszádon nyitnak kávézót, ahová igény esetén ételeiket is kiszállítják vendégeiknek, s nem titkolt céljuk, hogy megtalálják azt a helyiséget Sepsiszentgyörgyön, ahol a megyeszékhelyiek is megismerhetik, megkóstolhatják szeretettel, odaadással fűszerezett finom fogásaikat.