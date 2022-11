Tavasztól, nyár elejétől

Előző írásunk

Rápillantani Pusztinára és más, moldvai magyar vonatkozású helyszínekre – erre nyílt lehetősége a sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi kíváncsi, idősebb emberekből verbuválódott húszfős csoportnak. E honismereti túrát szeptember utolsó hétvégéjén Kakas Zoltán nyugalmazott néprajzkutató szervezte és vezette, beavatva az érdeklődőket egy sajátos világba. A résztvevők az emlékhelyek mellett élő közösségeket kerestek fel, moldvai csángó magyarok otthonába is ellátogattak. Pusztinai házigazdaként Nyisztor Tinka néprajzkutató, gasztronómus fogadta őket portáján, majd helybéli szállásadókhoz irányította őket. Ha e rövid látogatás során valaki azt érezte, elég rápillantani Pusztina embereire, házaira, magára a pusztinai egészre, és mindez egyfajta varázslatként érzékelhető, bizonyosan nem tévedett. Azt is láthatták, hogy e térségben továbbra is nehéz magyar érzelműként létezni, változatlanul küzdeni kell a magyar miséért, a magyar oktatásért, éppen ezért e moldvai világ egyik legnagyobb értéke a gonddal őrzött magyar szó.