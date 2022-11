Tovább pályáznak bicikliutak építésére

Fokozott érdeklődés övezte a Környezetvédelmi Alap Igazgatósága által meghirdetett programot, amely révén a hazai önkormányzatok pályázhattak bicikliutak építésére: a kiírás megjelenését követő két percben 108 igénylés futott be az ország harminc megyéjéből. Kovászna Megye Tanácsának munkatársai is pályáztak, ám próbálkozásuk ezúttal nem járt sikerrel, a kiírás elindítása utáni harmadik percben forráshiány miatt már nem tudták iktatni jelentkezésüket.

Jakab Barna, a megyei önkormányzat alelnöke lapunk érdeklődésére elmondta, ezúttal egy kisebb, 2,2 kilométeres bicikliút kialakítására pályáztak, melyet Sepsiszentgyörgytől Árkosligetig szeretnének kiépíteni. A jelentős érdeklődés miatt lecsúsztak a lehetőségről: mire a szükséges dokumentumokat feltöltötték, kimerült a rendelkezésre álló keret. „Tanultunk ebből az esetből, sokkal gyorsabbaknak kell lennünk következőkor, ennek ellenére ez a tapasztalat nem tántorít el attól, hogy folytassuk a munkát és tervezzünk” – fejtette ki érdeklődésünkre Jakab Barna. Az említett bicikliút kapcsán jelezte, a következő lépés az lesz, hogy elkészítik a megvalósíthatósági tanulmányt, majd a műszaki tervet, és közben keresik a forrásokat a megépítésre. A már említett, Árkos felé vezető szakasz mellett bicikliutat terveznek Árkos és Sepsikőröspatak, illetve a Rétyi Nyír és Barátos között is. Jakab Barna szerint ez utóbbi a szeptemberben bejelentett Sepsi Track névre hallgató, 46 km hosszú bicikliút folytatása lenne. Kerékpárutat alakítanának ki Barátostól Zaboláig is, illetve vizsgálják annak a lehetőségét, hogy Zabolától Kézdiszék irányába is hasonló utakat építsenek, utóbbiakról egyeztetések zajlanak az önkormányzatokkal – jegyezte meg a megyei tanács alelnöke.