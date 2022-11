Ez 19 százalékos drágulást jelent. Az eredeti költségvetés 384,14 millió lej volt, ami most 457,49 millióra emelkedett. A közúti infrastruktúráért felelős országos társaság szeptember 30-án írta alá a 13,55 kilométeres sztrádaszakasz megtervezésére és megépítésére vonatkozó szerződést a török Nurol céggel, az építkezés 2021. február 1-jén kezdődött, és 18 hónap alatt, azaz idén augusztusban kellett volna befejeződnie, de mostanáig csak a munkálatok 52,5 százaléka készült el. (Maszol)

ÖSSZEROPPANT A FIDESZ ERDÉLYI SAJTÓBIRODALMA. Az Erdélyi Médiatér Egyesület megválik a lapjainál dolgozó újságírók kétharmadától, a cégcsoport szintjén pedig 70 százalékos leépítések lesznek januártól, mégpedig nem csak a nyomtatott lapoknál, hanem az online kiadványoknál és az elméletileg nyereséges rádióknál is. A magyar adófizetők pénzéből finanszírozott, a számtalan lapot és több rádiót is működtető sajtóholdingot a létrehozása óta kapott húszmillió euróból sem tudta életképessé tenni a menedzsmentje, így a jövő év folyamán akár újabb elbocsátásokra is számítani lehet. A médiatröszt legnagyobb vállalata, a székelyudvarhelyi Prima Press Kft. bő két hete jelentette be, hogy 2022. december 30-ától felfüggeszti nyomtatott termékeinek – Krónika, Székelyhon, Székely Hírmondó, Heti Hirdető, Nőileg – a kiadását, a lapterjesztést, a kézbesítést és a lapkereskedelmet. Így az nem volt meglepetés, hogy a tördelőket, olvasószerkesztőket, korrektorokat, a nyomtatott lapokkal kapcsolatos műszaki dolgozókat és a lapterjesztőket elbocsátják, azóta azonban kiderült, hogy a mintegy kilencven főállású újságírónak alig egyharmada maradhat állásban. Az 1999-ben indult Krónika napilapnál a 17 főállású újságíróból 6 folytathatja a munkát jövőre online üzemmódban, az alig néhány hete felvásárolt Székely Hírmondónál 12-ből ketten maradhatnak, de több rádiónál és online kiadványnál is leépítés lesz; Hargita megyében már bejelentették 251 állás megszűnését. Az összeomlás szoros összefüggésben állhat azzal, hogy a cégcsoport a 2018-as létrejötte után nem volt képes saját lábra állni, és továbbra is a magyarországi költségvetési pénzekre támaszkodik. Budapest azonban már tavaly elkezdte a pénzcsapok elzárását, és tekintettel a magyar gazdaság helyzetére, a jövő évi kilátások még borúsabbak az Erdélyi Médiatér Egyesület számára. (Transtelex)