A magyar női vízilabda-válogatott ezüstérmet nyert a világ­liga tenerifei szuperdöntőjében, miután a torna vasárnapi fináléjában ötméterespárbajban szenvedett vereséget a házigazda spanyol csapattól (19–18). A magyar együttes, akárcsak 2020-ban Athénban, ezúttal is második lett a világligában, a spanyolok pedig történetük során először diadalmaskodtak a sorozatban, amelyet jövőre a világkupa vált.

Az első ráúszás után Pőcze Panna fejezett be egy akciót, majd előbb a spanyolok, később pedig a magyarok fordítottak. A második negyedet spanyol gól nyitotta, de azonnal jött a magyar fordítás, előbb Parkes Rebecca, majd Pőcze volt eredményes emberelőnyben, a túloldalon pedig Beatrit Ortiz lőtt a hálóba. Nem sokkal a nagyszünet előtt a spanyolok előnybe kerültek, válaszként a dudaszó előtt Leimeter Dóra használta ki a ziccert s egyenlítette ki az állást (6–6).

A harmadik negyed is spanyol góllal kezdődött, Szilágyi Dorottya pedig újabb emberelőnyös találattal egyenlített, majd a mérkőzés első büntetőjét értékesítve fordított. A spanyolok ismételt egyenlítése nem maradt el, Ortiz nagyszerű előkészítése után talált be az ellenfél. A magyarok rögtön emberelőnybe kerültek, Keszthelyi-Nagy pedig magabiztosan értékesítette a fórt. A spanyolok átálltak a kétcenteres játékra, ez pedig hozta az előnyöket, és jött is az újabb egyenlítés (9–9).

A zárónegyed elején néhány ítélettel a bírók segítették a házigazdákat, akik előnybe kerültek, és a meccs során először kettővel is vezettek. A hajrában a magyarok a kapust is felúsztatva támadtak, Leimeter Dóra pedig szépített, majd jött a labdaszerzés, és újra rohamozott a gárda, amely Gurisatti Gréta dudaszós találatával egyenlített (11–11). Az ötméterespárbaj a tizedik párban dőlt el, Gurisatti lövésénél néhány centiméter hiányzott a gólhoz, így a spanyolok szétlövésben nyertek.