Ő vagyonbevallása szerint 2021-ben 110 556 lejnyi nyugdíjat kapott, vagyis havi mintegy 9000 lejt. Erre még rátevődik a havi bruttó 16 640 lejes államtitkári fizetése, ami nettóban mintegy 9700 lej. Corvin Nedelcu, a környezetvédelmi tárca főtitkára 44 évesen szintén a belügytől vonult nyugdíjba, de számos állami cég igazgatótanácsának is tagja volt; utolsó vagyonbevallása szerint 231 049 lejt kapott egy év alatt a Román Import-Export Banktól, 77 946 lejt az Országos Me­teorológiai Igazgatóságtól, 73 548 lejt a ROMATSA légiforgalom-irányító cégtől, de még a bukaresti repülőtereket működtető cégtől is befutott 7033 lejnyi apró. George Cătălin Șerban igazságügyi államtitkár 49 évesen vonult nyugállományba, nyugdíja pedig mintegy 30 000 lej, ami a háromszorosa az államtitkári fizetésének. A munkaügyi tárcánál Florin Sergiu Dobrescu államtitkár 49 évesen és 8 hónaposan vonult nyugállományba a rendőrségtől, 51 évesen több mint 8000 lejes havi nyugdíjat élvezhet – ami mellé természetesen az államtitkári illetmény is jár. Egyébként a most 55 éves, 2019-ben nyugalmazott Nicolae Ciucă kormányfő is felveszi a havi 18 000 lejes katonai nyugdíját a 14 000 lejes nettó munkabére mellé. (Főtér/Hotnews)

VICCBŐL SE ÖLTÖZZÜNK RENDŐRNEK. Bűnügyi eljárást indított a rendőrség azt követően, hogy a Vaslui megyei kórház két ápolónője egy kolléganőjük ezüstlakodalmán rendőregyenruhában járta a hagyományos román „tyúktáncot”, és ezzel a páros némi pénzt is összekalapozott. A baj csak az, hogy a felvétel kikerült a közösségi médiába, a valódi rendőrök pedig annyira zokon vették a tréfát, hogy befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják a két hölgyet. (Transtelex)

AMIRE VÁLSÁGBAN IS FUTJA. Havi 6500 fontért (közel 7500 euró) béreli a külügyminisztérium azt a 120 négyzetméteres lakást, ahol a Román Kulturális Intézet igazgatónője lakik London belvárosában. Az intézménynek ugyan van igazgatói lakrésze, és Catinca Maria Nistor mind a négy elődje ott lakott, ám ez nem tetszett az idén áprilisban versenyvizsga nélkül kinevezett, 34 éves színésznőnek, akiről az edupedu.ro portál derítette ki, hogy nem volt hallgatója a neves London School of Economics főiskolának, bár életrajzában ezt állította. (Libertatea)

INKÁBB FIZET, MINTSEM VISSZAADJON. 53 panaszos ügyében marasztalta el a román államot az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a visszaszolgáltatások akadozása miatt, és nem először. Romániát sok olyan magánszemély pereli, aki visszaigényelte a kommunizmus alatt elkobozott ingatlanját, de jogerős bírósági döntéssel a kezében sem kapta vissza, vagy kevesli a kártérítést, az EJEB pedig az esetek többségében nekik ad igazat. Ezúttal 53 volt tulajdonosnak, illetve örökösnek a javára ítélt tízezer euróig terjedő erkölcsi kártérítéseket a strasbourgi bíróság, és nem először szólította fel a román kormányt arra, hogy tegye működőképesebbé az államosított ingatlanokkal kapcsolatos jogorvoslati rendszerét. (Főtér)