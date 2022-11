Hiánypótló szűrővizsgálat kisdiákoknak

A program koordinátora, Székely Róbert, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa lapunknak elmondta: a cél az, hogy szakorvos segítségével felmérjék a gyermekek látását iskolakezdéskor és kiszűrjék az esetleges problémákat, rendellenességeket. A lehetőségről minden olyan megyeszékhelyi iskolát tájékoztattak, ahol elemista diákok tanulnak, és becsléseik szerint mintegy 1200–1300 gyermeket tudnak majd megvizsgálni körútjuk során. Hangsúlyozta, a vizsgálathoz előzetesen a szülők beleegyezését kérik, a szűrés díjmentes, ennek ellenére megtapasztalták azt is, hogy nem minden esetben övezte érdeklődés a lehetőséget. Az eddig elvégzett vizsgálatok nyomán néhány esetben olyan, a látást érintő problémákra derült fény, melyekről addig nem volt tudomásuk az érintetteknek. Ezért is született az a döntés, hogy a szűrést évente megszervezik a következőkben, hiszen ezáltal követni tudják a gyermekek látásának állapotát, illetve egyfajta visszajelzésük is lesz azok részéről, akiknek további ellenőrzést, vizsgálatot javasoltak.

Székely Róbert elmondta, a szeretetszolgálat a megyeszékhely önkormányzatánál pályázott a program lebonyolítására, az elnyert összeget pedig saját forrásokkal is kiegészítették a kezdeményezés partnerei. A vizsgálatok elvégzésére az Albert Optimun Medicals szakorvosát, dr. Albert Andrást kérték fel, csapatuk nyitottságot tanúsított a kezdeményezés iránt, jó az együttműködés velük – fűzte hozzá. Megjegyezte azt is, a szűrés során tapasztaltakat kórlapon vezetik, s azok a gyermekek, akiknek további vizsgálatokat javasolnak, a következőkben bármilyen rendelőben vagy szakorvosnál jelentkezhetnek azok elvégzésére.