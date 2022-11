A gyermekeknek adható antibiotikumok mellett lázcsillapítók, egyes vérnyomáscsökkentők, idegrendszeri betegségek kezelésére alkalmas gyógyszerek tűntek el a piacról, de az onkológiai készítmények terén is komoly gondok vannak az ellátással – jelzi a gyógyszerészek országos szövetsége és az országos orvosi kamara. A helyzet Háromszéken sem jobb: a gyógyszerészek a beszállítókat ostromolják, hogy be tudják szerezni az orvosságokat, az orvosok gyakran a patikákban kapható készítményekhez igazítják a kezelést.

Lapunk megkeresésére dr. Lucia Șereș, a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke elmondta, mielőtt felírja a receptet, a gyógyszertáraktól érdeklődik, hogy a gyermekeknek adható antibiotikumok közül melyek kaphatóak, és kénytelen ehhez igazítani a kezelést, ami szakmailag nem a legelfogadhatóbb, de mindenképpen a legjobb megoldást kell keresni a gyermekek gyógyulása érdekében. Főként a kisgyermekeknél használt antibiotikumok hiányoznak a piacról, a szirupokat, adott adagolású és koncentrációjú szuszpenziókat nem lehet helyettesíteni más készítményekkel, a hiány emiatt súlyosabb, mint a felnőttek tablettás készítményei esetében, ráadásul egy olyan évszakban súlyosbodott a több hónapja fennálló helyzet, amikor a légúti megbetegedések gyakoribbak, ősszel az óvodákban és az iskolákban is könnyebben terjednek ezek a fertőzések – szögezi le dr. Lucia Șereș. A háromszéki családorvosok képviselője a bürokráciát is hibáztatja, amiért ilyen helyzetekben a szülőknek nem csak a hiányzó gyógyszerért kell patikáról patikára járniuk, hanem amiatt is, mert a kiváltott gyógyszernek pontosan meg kell felelnie annak, ami a recepten szerepel, azaz ha a hatóanyag mennyisége nem azonos az éppen kapható készítményben, mint amit az orvos előír, új vényre van szükség. Hiába tudja az orvos, hogy szakmailag mi lenne a leginkább javallott a páciens számára, kénytelen a piachoz igazodni – szögezte le Șereș doktornő. A szakember fontosnak tartotta hangsúlyozni: az antibiotikumok használatát csak nagyon indokolt esetekben nem lehet elkerülni, a legtöbb légúti megbetegedés, az óvodákban, iskolákban terjedő hasmenéses, enyhe lázzal, hányással járó állapot, a gyakori hólyagos himlő és egyéb, gyermekközösségekben könnyen terjedő kór kezelése tüneti, de ha egyetlenegyszer is hiányzik az a gyógyszer, amely a leginkább javallott egy betegségre, az is nagy probléma, mert egy vagy több gyermek gyógyulását hátráltatja.

A Háromszék érdeklődésére Szabó Péter, a megyei gyógyszerészkamara elnöke is megerősítette: a gyermekeknek adható antibiotikumok hiánya nem új keletű, de mivel az őszi időszakban van szezonja a légúti megbetegedéseknek, a probléma felerősödött. Ha egy gyógyszertár kér negyven-ötven dobozzal egy ilyen készítményből, legjobb esetben négyet-ötöt, ha kap – mondotta. Hiába büszkélkednek a politikusok azzal, hogy európai szinten Romániában a legolcsóbb az ártámogatott gyógyszer, ha ezek eltűnnek a piacról, mert a gyártóknak nem éri meg előállítani az orvosságokat, mivel az értékesítésnél veszteségük van – szögezte le Szabó Péter. A gyógyszerész elmondta, a gyermekeknek adható antibiotikumok mellett egyes vérnyomáscsökkentők, új generációs vérhígítók is hiányoznak, de eltűnt a 200 mg-os carbazemapid, az epilepsziás és egyéb neurológiai betegségben szenvedők alapgyógyszere is. Mivel egy adott terápiát a páciensek szervezete már megszokott, az ő esetükben a gyógyszerváltás akár súlyos következményekkel is járhat.

A gyártók szerint az alapanyagok és az energiahordozók árának növekedése miatt a jövőben még tovább súlyosbodik a helyzet, s bár a gyógyszerészek országos szervezete több alkalommal húzta meg a vészharangot, változás nem történt, sőt, az utóbbi időben még nagyobb lett a gyógyszerhiány – állapítja meg Szabó Péter.