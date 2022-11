2014-ben azonban a tulajdonosok bezárták, mert veszteséges volt a működtetése, 2015-ben pedig Brassó önkormányzata pert indított a történelmi műemlék visszaszerzéséért (nem csupán a szálloda tulajdonosai, hanem a magánosítást jóváhagyó gazdasági, turisztikai és belügyminisztérium ellen is), és 2016-ban alapfokon meg is nyerte; 2017-ben a táblabíróság is, öt évvel később pedig a legfelsőbb ítélő- és semmítőszék is a város javára ítélt. Allen Coliban USR-s polgármester azt mondta, kérni fogja, hogy az állam mielőbb adja át a Fellegvárat a városnak, hiszen országszerte az önkormányzatok tulajdonában vannak a régi várak; elindítják a felújítását is, és ötletbörzét hirdetnek a rendeltetésére nézve, mert azt szeretnék, hogy az a kategóriás műemlék közkinccsé váljon, és minél több látogatót vonzzon. (Ziare.com)

MEGBÍRSÁGOLTÁK AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÓKAT. Összesen több mint 380 ezer lejre bírságolta meg az áramszolgáltatókat az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE), miután rengeteg fogyasztó panaszt tett amiatt, hogy nem vagy csak késve kaptak számlát. A hatóság ezt követően ellenőrzéseket tartott a szolgáltatóknál: arra volt kíváncsi, hogy a szolgáltatók betartották-e a fogyasztókkal kötött szerződésben rögzített kötelezettségüket (az április elseje és szeptember 30. közötti időszakot vizsgálták). A legnagyobb bírságot az Electrica kapta: 120 ezer lejt kell fizetnie a számlakáosz miatt, de nyilván nem kell búsulni szegényeket, valahogy felköhögik az összeget, s nem fog kétségbeesni a többi vállalat sem a pénzbüntetés miatt. Nem ez az első alkalom egyébként, hogy az ANRE bírságokkal piszkálja az energiaszolgáltatókat, melyek a támogatásra vonatkozó törvények folyamatos változására hivatkozva késve küldik a számlákat. Az ANRE alelnöke, Nagy-Bege Zoltán októberben azt mondta: idén több mint 32 ezer lakossági panasz érkezett a hatósághoz az áram- és gázszolgáltatókkal szemben, míg tavaly egész évben regisztráltak 23 ezret. (Főtér)

BŐVÜL A HELYI RENDŐRSÉG HATÁSKÖRE. Ezentúl a helyi rendőrök is elkérhetik a járművezetők személyi adatait: a képviselőház kedden döntő házként elfogadta az erre vonatkozó tervezetet, amely azt is kimondja, hogy a felszólítás megtagadása esetén a kihágást is megállapíthatja a helyi rendőrség, és

bírságolhat is. (Transtelex)