A keret

Tamás Sándor felvezetőjében ismertette a környezetet, amelyben működnek: egyensúlyt kell tartaniuk a konkrét munka és a személyes kapcsolatok, az építés és a nemzeti identitásunk megőrzéséhez kötődő tevékenységek között. Ugyanakkor nem naptári évben vagy az annál is rövidebb költségvetési évben gondolkodnak, hanem elintézendő ügyekben, megvalósítandó projektekben. Ugyanis egy év alatt soha nincs annyi pénz, hogy egy munkát be lehessen fejezni. Egy-egy nagyobb projekt sok költségvetési évet ölel fel, mondotta, s példaként említette a hulladékgazdálkodási tervük megvalósulását, amely tíz évet ölelt fel. Hasonló Erdővidék úthálózatának korszerűsítése, amely a jövő év végi befejezéséig nyolcéves folyamat lesz az elképzeléstől, a megszervezésen át, a buktatókon keresztül, melyeket az áremelkedések generáltak. Szerencséjük volt, hogy Brassó és Hargita megye melléjük állt, így átfogó tervvel jelentkezhettek a Brassó megye határától Nagyajtán át Málnásfürdőig terjedő út, illetve a Baróttól Vargyason át Hargita megye határáig tartó útszakasz felújítására pályázni.

A megyei tanács struktúrájában politikailag választott testület, de mellette működik tíz középvezető és a szélesebb szakapparátus. A középvezetők a legfontosabbak, mondotta az elnök, és Szun-ce ókori kínai író, filozófus, hadvezér példájával illusztrálta meggyőződését, ugyanis a felső vezetőség megadja az irányt, de a középvezetők feladata a munkaszervezés.

Tamás Sándor vázolta azt a környezetet is, amelyben dolgoznak. Új finanszírozási lehetőségek nyíltak, egyrészt az Európai Unió új költségvetési ciklusával, másodsorban a helyreállítási alap felhasználásával, harmadsorban a kormányprogramok által. S mivel az RMDSZ kormányon van, hozzáférnek a kellő információkhoz, és hasznosítják azokat.

Mandátumuk négy évre szól ugyan, de nem négy évben gondolkodnak, ezért is alkották meg két éve a tízéves fejlesztési stratégiájukat, a Háromszék 2030 tervet. Mert aki nem tervez a távlatokra, az csupán könyvelést végez a mandátuma alatt – jelentette ki az elnök. Ő meg nem szeret kullogni, hanem inkább történelmet alakítani. Mandátumuk kezdetekor Sepsiszentgyörggyel és Kézdivásárhellyel együtt tízéves távlatban terveztek. Együtt tervezték a jövőt, amennyire tervezni lehetett, mert olyan időszakba léptek, amire nem voltak felkészülve: veszélyek jöttek, előbb a vírusjárvány, majd az ukrajnai háború. Utóbbinak nem érzik a lőporszagát, viszont hatását igen, naponta, az árak emelkedésével felborult egy addig működő rendszer, recesszió következett, európai szintű válság közepében vagyunk. Így dicsekedni egyre kevesebb okuk van, de nem tárják szét karjukat tehetetlenül, nem erre vállalkoztak, mondotta.

Egészségügyi rendszer

Ebben a keretben egyik legfontosabb feladatuk az egészségügyi rendszer kérdése. Amikor megjelent a koronavírus, látták, hol szivárog a rendszer. Soha nem a hibásokat keresték, hanem a hibákat igyekeztek kijavítani. Külső segítséggel villámgyorsan saját laboratóriumot építettek a teszteléshez. Amióta 2010-ben átvették a megyei kórházat, jobb gazdái, mint az állam volt. Jelenleg három nagy beruházásuk van folyamatban. Egyik a belgyógyászati osztálynak is helyet adó régi épület felújítása, másik az új sürgősségi osztály építése és felszerelése. Ez jövő évben befejeződik, mondotta az elnök. Ecsetelte, hogy háromszor nagyobb lesz a felülete, mint a jelenlegi osztálynak, új, korszerű eszközökkel látják el, és hatékony lesz, mert összpontosítják az eszközöket, nem kell majd a különböző osztályokra szállítani a pácienseket. Az is újdonság, hogy külön lesz a gyerek- és felnőtt sürgősségi osztály. A sürgősség évi 36 ezer esetet kezel, ami napi átlagban 95-öt jelent, ez hatalmas szám. Ez is indokolja a korszerűsítést. Harmadik tervük az új tüdőkórház építése, melyet az Országos Beruházási Társasággal alakítanak ki.

Klasszikus feladatok

Az elnök sorolta a megyei szintű közszolgáltatásokat, klasszikus feladataikat. Háromszéket 263 km országút szeli át, 253 községi és 243 km megyei besorolású út hálózza be. Utóbbiak karbantartása a megyei önkormányzat feladata. Továbbá a helyi önkormányzatok tevékenységének összehangolására is törekednek, nem alá-fölé rendelési viszonyban, hanem közös fejlesztésekben gondolkodva. Igyekeznek összehangolni és egyensúlyban tartani a megyében levő úthálózat fejlesztését.

Első ciklusban korszerűsítették a Kovászna és Kézdivásárhely közötti utat, most Erdővidéken 50 kilométer utat, és összekötötték Bodzavidéket Orbaiszékkel, 22,5 kilométeres utat készítettek el, ez műszakilag megvan, átadása következik. Igaz ugyan, hogy a mocsaras részen egy 2,5 kilométeres szakasz kimaradt, mert nem kaptak rá engedélyt, és a hegyen is kimaradt egy 100 méteres az omlásveszély miatt, de megtalálják a megoldást azokra is.

Megvan már a Kézdiszentléleket Esztelneken át Lemhénnyel összekötő kézdiszéki út kivitelezési terve. 19 kilométer hosszú, 8 települést köt össze, 25 millió euróba kerül. Ez tulajdonképpen ún. „okos” út lesz, végig bicikliúttal.

Minden egyes problémájával együtt Háromszéken működik országos szinten a legjobban a hulladékgazdálkodás – mondotta Tamás Sándor. Ennek titka, hogy az önkormányzatok tulajdonában vannak a hulladékbegyűjtő cégek. Az elnök megjegyezte, emellett rengeteg a szemét az erdőben, s azt „székely testvéreink dobálták el”, nem hegyen túliak.

A szociális és gyermekvédelmi rendszerükben naponta több mint 1000 árva gyerekről gondoskodnak. Ez óriási feladat. Amikor a kormány nem fizette ki a részét, nem lehetett éhen hagyni a gyerekeket, a megyeháza oldotta meg a gondot. Ez nemcsak törvényes kötelezettségük, hanem emberi érzékenység is. Továbbá mintegy 100 idős ember ellátásáról gondoskodnak, és 5000 fogyatékos jogainak érvényesítését is adminisztrálják.

A régi típusú gyermekotthonok többségét felszámolták, utolsó lépésként lebontják a Kézdivásárhelyen levőt, helyette családi típusú otthont létesítenek a városban és Gelencén. Ebben komoly partnerük a Sera Románia Alapítvány.



Épített örökségünk felújítása

Zajlik a Székely Nemzeti Múzeum felújítása. Az intézmény jövő év második felében nyit ki újra Gábor Áron-kiállítással. Továbbá felújítják az oltszemi Mikó-kastélyt és a mellette levő medencét. Gondolkodnak a melléképületek hasznosítási lehetőségeiről is.

A Szent László-út című terv keretében felújítják a nagyon rossz állapotban levő szacsvai és bibarcfalvi református templomot. Bikfalván hat magántulajdonban levő kúriát uniós támogatásból renoválnak.

A málnásfürdői lerobbant szállodát, melyet az 1990-es évek elején a rendszer „baráti körben” magánosított, a megyei önkormányzat megvásárolta és rendbe teszi. Cseke Attila fejlesztési miniszter biztosította az elnököt arról, hogy hamarosan aláírja a szerződést, mely értelmében az Országos Beruházási Társaság meghirdeti a tervezést és kivitelezést. Ott balneológiai képzőközpontot létesítenek. A szakmaiság biztosítására együttműködési megállapodást kötöttek a Carol Davila Egyetemmel és az országos ásványvíztársasággal.

Családtámogatás

A családpolitika nem tartozik a megyeháza klasszikus feladatai közé, korlátozottak a lehetőségeik, de önként vállalt feladatként komoly összegeket mozgattak meg akcióikra, mondotta az elnök. A helyi önkormányzatokkal közös programokat szerveztek a vidéki életkörülmények javítására. Pályázataik révén részfinanszírozásban 62 játszótér épült, kultúrotthonok felújítására 145 pályázat érkezett, 62 sportbázis létesült, családorvosi rendelőket 41 esetben támogattak, 21 ezer előkészítős kisdiáknak biztosítottak iskolatáskát, 44 iskola és óvoda felújítását támogatták, 8 községben támogatják a délutáni iskolai programot. Ezek Árkos, Uzon, Illyefalva, Maksa, Nagyajta, Dálnok, Kökös és Csernáton. Hat könyvtárat újítottak fel. Legújabb programjuk tavaly szeptemberi indítása óta 7 ifjúsági tér kialakítását támogatták.

Az elnök fontosnak tartja a táborépítést is. Négy éve fejezték be a kommandói tábor újjáépítését, idén sikerült a zabolai Csipkés-tábor területének jogi rendezése, következik a korszerűsítés.

A sportklubok támogatásának pozitív hozadéka, hogy fiatalok, gyerekek járnak mozogni, bekapcsolódnak a sportéletbe.

A közösségépítésre is hangsúlyt fektetnek. Identitáserősítő rendezvények sokaságát támogatják. Ilyen a Székely Vágta, a perkői ifjúsági néptánctalálkozó, az István, a király székelyföldi nagyprodukció, továbbá a térség imázsát erősítő programok, mint a kürtőskalács-fesztivál, pálinka- és párlatverseny, az oltszemi nemzetközi fogathajtó verseny, és ide kapcsolódik az idei kézdivásárhelyi légballonfesztivál is.