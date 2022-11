Sajtónk a jövőnk

A tudomásunkra jutott adatok szerint a Krónika, a Székelyhon és a Székely Hírmondó napilapot, az Előretolt Helyőrség irodalmi mellékletet, a Heti Hirdető hetilapot, valamint a Nőileg havi magazint kiadó Príma Press Kft. 2023. január 1-től a jelenlegi 297 alkalmazottja közül 251-et elbocsát. A lapterjesztők és tördelők mellett szép számban találhatók korrektorok, szerkesztők és újságírók is.

Az utcára kerülők magas, közel 85 százalékos aránya arra utal, hogy az említett kiadványok nyomtatott formában történő megjelentetésének a beszüntetése nem átmeneti intézkedés, amint azt az október 19-én megjelent szűkszavú közleményükben a tulajdonosok bejelentették, hanem végleges.

Mindezek tükrében a munkahely nélkül maradt kollégák sorsa mellett az erdélyi magyar nyelvű nyomtatott sajtó jövője is aggaszt bennünket, minthogy annak fenntartását nemzeti önazonosságunk megőrzése szempontjából is fontosnak tartjuk. A lapok a tájékoztatáson kívül az igényes nyelvhasználatnak, értékeink felmutatásának, egymás megismerésének is fontos eszközei, kultúrateremtő és -terjesztő szerepük van. A kultúrát pedig nem szabad üzleti szempontok függvényévé tenni. Nem termel pénzben mérhető azonnali hasznot, de hosszú távon ez a legjövedelmezőbb befektetés, bizonyság rá a történelmi tapasztalat. A hiánya társadalmi összeomláshoz vezethet.

A nyomtatott sajtó vitathatatlanul közszolgálatot teljesít. Fennmaradása létkérdés, az erdélyi magyarság számára különösképpen az. És mi – utódainkat is beleértve – magyarként akarunk a szülőföldünkön megmaradni.

A Székelyföldi Magyar Újságírók ­Egyesületének Igazgatótanácsa

Sepsiszentgyörgy, 2022. november 10.