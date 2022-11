Ennyit kell fizetni a villanyáramért

A villamos energia árait a kormány sürgősségi rendeletbe foglalja, és legkevesebb egy évig lesznek érvényesek – jelentette be Nicolae Ciucă kormányfő tegnap Suceava megyében, részletesen ismertetve, hogy 2023. január elsejétől kinek mennyit kell fizetnie az elektromos áramért. A 100 kilowattóránál kisebb átlagos havi fogyasztású háztartások kilowattóránként 0,68 lejt, 100 és 255 kilowattóra közötti átlagos havi fogyasztás esetén 0,80 lejt, a 255 kilowattórát meghaladó árammennyiségért pedig 1,3 lejt. A kis- és középvállalkozások 1 lejt fizetnek januártól kilowattóránként a villamos energiáért, az ipari nagyfogyasztók pedig 1,3 lejt.

Ugyanezeket az árakat közölte Marcel Ciolacu is. A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke Giurgiu megyében tartott sajtótájékoztatóján azonban emlékeztetett arra is, hogy az áram piaci ára jelenleg meghaladja a 4 lejt, és megjegyezte: az állam feladata a vállalatok esetleges veszteségeinek, nem pedig „az energiapiaci ügyeskedőknek” a kompenzálása. Elmondta: a kormánypártok vezetőinek döntése szerint két jogszabályt dolgoznak ki. Az egyik a jelenleg hatályban lévő energiarendeletet módosítaná a parlamentben úgy, hogy az ársapka kedvezményezettjeinek köre kiterjedjen az egyházakra, az egyszülős, illetve a sokgyermekes családokra, az orvosi segédeszközökre szorulókra, a fővárosi metróvállalatra és a vízművekre is, a másik jogszabály pedig egy sürgősségi rendelet lesz a januártól hatályba lépő árszabályozási mechanizmusról. A PSD elnöke azt szeretné, ha ezt a mechanizmust legalább 2025-ig alkalmaznák, és kifejezte reményét, hogy normalizálódni fog a helyzet az energiapiacon, az árak pedig nem emelkedni, hanem csökkenni fognak.